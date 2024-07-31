Синоптики спрогнозировали грозу и до +22 градусов в Москве 31 июля
Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и до +22 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 31 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +20 до +22 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +13.
В Московской области днем прогнозируют от +18 до +23 градусов, ночью температура может снизиться до +10.
Ожидается северо-западный и западный ветер со скоростью 6–11 м/с, местами возможны порывы ветра до 15 м/с.
Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба.
Накануне, 30 июля, синоптик, специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что ожидаются сильные магнитные бури, которые накроют Землю с 30 июля по 1 августа.
Ранее, 29 июля, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Известиями» заявила, что всю неделю с 29 июля по 4 августа москвичи будут сталкиваться с небольшими и умеренными дождями. По ее словам, погода, вероятно, улучшится в воскресенье, а на следующей неделе дождей будет меньше и температура воздуха вновь преодолеет отметку в +25 градусов в дневные часы.