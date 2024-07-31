В английском Саутпорте начались беспорядки после нападения с ножом на детей

Беспорядки вспыхнули в городе Саутпорт в Великобритании, где произошло нападение на детей во время урока танцев. Об этом 30 июля сообщил телеканал Sky News.

Отмечается, что сотни человек собрались в центре города возле места, где была устроена резня, чтобы вспомнить жертв трагедии. Люди принесли с собой цветы, воздушные шарики и мягкие игрушки. Многие пришли с детьми. При этом возле городской мечети произошли столкновения с полицией.

По информации телеканала, протестующие подожгли полицейский фургон и атаковали стражей порядка. При этом манифестанты вытаскивали булыжники из мостовой, чтобы закидывать ими полицейских. В представителей правоохранительных органов летели также бутылки и петарды. В результате столкновений пострадало несколько полицейских.

По информации полиции графства Мерсисайд, беспорядки устроили сторонники крайне правой организации «Английская лига защиты», выступающая против исламизации Великобритании. По разным оценкам, их было около 200 человек. Мечеть Саутпорта, судя по всему, была выбрана местом сбора после распространившейся в соцсетях непроверенной информации о вероисповедании нападавшего.

В свою очередь, глава МВД Великобритании Иветт Купер предупредила, что нельзя допустить, чтобы трагедия в Саутпорте была использована для разжигания розни и распространения дезинформации.

О нападении подростка с ножом в городе Саутпорт стало известно 29 июля. Согласно последним данным, в результате инцидента погибли трое детей, еще пятеро детей и двое взрослых, пострадавших в результате нападения подростка, находятся в критическом состоянии. По данным правоохранителей, несовершеннолетние были на занятиях в танцевальной школе. Они танцевали под песни Тейлор Свифт, когда вооруженный ножом злоумышленник вошел в помещение и напал на них. Пострадавшие были доставлены в детскую больницу Олдер-Хей, больницу университета Эйнтри и больницу Саутпорта и Формби.

По подозрению в совершении нападения задержан 17-летний юноша, его личность установлена.