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Сроки сдачи новой поликлиники в центре Кургана сдвинули на один год

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В Кургане более чем на год сдвинули сроки сдачи новой поликлиники, строительство которой сейчас ведется в центре города. Соответствующее соглашение подписали региональное управление капитального строительства и подрядная организация «Курганстальмост», сообщает ИА «Ура.ру» во вторник, 30 июля.

«Дата окончания исполнения контракта: 01.10.2025», — говорится в соглашении.

Изначально планировалось, что подрядчик возведет взрослую поликлинику на улице Кирова до конца июля 2024 года. Однако, по данным на этот месяц, компания исполнила обязательства на 110,5 млн рублей из 780 млн рублей, оговоренных контрактом.

Как уточняет информагентство, строительство восьмиэтажной поликлиники затянулось из-за недоработок в проекте и ошибок в документах. Одной из причин срыва сроков источники агентства также называли проблемы с инженерными изысканиями.

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