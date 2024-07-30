Военный эксперт указал на невозможность ВСУ противостоять работе российских Ту-160

Российский стратегический сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-160 практически не имеет аналогов в мире, Вооруженным силам Украины (ВСУ) нечего противопоставить в ответ. Об этом во вторник, 30 июля, в беседе с «Известиями» заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, данный вид техники позволяет наносить удары в глубину тыла на 2 тыс. км крылатыми ракетами различными назначения, в том числе с ядерными боеголовками.

«Ту-160 — это наш летающий ядерный щит, который практически не имеет аналогов в мире. Он не входит в зону противовоздушных систем, что есть на территории Украины. Киеву нечем ответить», — подчеркнул он.

При этом в настоящее время, добавил эксперт, самолет выполняет полеты над нейтральной зоной, а не над Украиной.

Накануне украинское издание «Левый берег» (LB) сообщило, что командование ВСУ опасается массированных ударов России посредством Ту-160. По данным журналистов, недавно российская сторона проводила тренировочные вылеты ракетоносцев, что может свидетельствовать о подготовке к атаке на инфраструктуру Украины. Кроме того, в материале подчеркивалось, что армия России наращивает свой сухопутный потенциал.

В апреле бывший сотрудник конгресса США и геополитический аналитик Брэндон Вайхерт заявил, что российский бомбардировщик Ту-160М2 нового поколения, вооруженный гиперзвуковыми ракетами, вызывает серьезные опасения на Западе. Он подчеркнул, что Ту-160 является самым быстрым, тяжелым и крупным бомбардировщиком с ядерным оружием в мире. А самолет Ту-160М2 расширит эти возможности за счет опции запуска гиперзвуковых ракет, включая Х-101 и ее ядерной версии Х-102.

До этого, 22 февраля, в рамках визита в Казань президент РФ Владимир Путин совершил полет на ракетоносце Ту-160М. Длительность пролета составила около 30 минут, еще 45 минут заняла предполетная подготовка. По окончании полета Путин отметил, что «техника отличная» и ее можно принимать в состав Вооруженных сил.