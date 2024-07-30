Реклама
Прямой эфир
Армия
Военный эксперт указал на невозможность ВСУ противостоять работе российских Ту-160
Наука и техника
Американская компания ULA запустила на орбиту разведывательный спутник
Армия
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем
Мир
МИД Молдавии опроверг информацию о планах экстрадиции украинцев на родину
Мир
В минюсте Турции сравнили действия Израиля с преступной организацией
Мир
В Германии указали на утерю веры НАТО в военный успех Украины
Мир
В Европарламенте назвали покушения на Фицо и Трампа атакой на демократию
Происшествия
В Рязанской области сообщили о трех случаях заражения лихорадкой Западного Нила
Мир
В США назвали ударом для ВСУ потерю Урожайного и Старомайорского в ДНР
Мир
МИД Китая отверг обвинения США во вмешательстве в президентские выборы
Происшествия
Один человек пострадал в ДТП с участием трех машин на востоке Москвы
Мир
В Кремле назвали абсурдными обвинения во вмешательстве в выборы в США
Происшествия
В Херсонской области арестованному за экстремизм вменили госизмену
Происшествия
В аэропорту Домодедово пресекли попытку вывоза клыков краснокнижного моржа
Политика
В Москве начался набор в корпус наблюдателей за выборами в Мосгордуму
Спорт
Игры дружбы предложили перенести на 2025 год
Мир
DM сообщила о приближении ученых к обнаружению святого Грааля
Происшествия
Два мирных жителя пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области
Сюжет:

Военный эксперт указал на невозможность ВСУ противостоять работе российских Ту-160

Военный эксперт Матвийчук: ВСУ нечего противопоставить ракетоносцу Ту-160
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский стратегический сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-160 практически не имеет аналогов в мире, Вооруженным силам Украины (ВСУ) нечего противопоставить в ответ. Об этом во вторник, 30 июля, в беседе с «Известиями» заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, данный вид техники позволяет наносить удары в глубину тыла на 2 тыс. км крылатыми ракетами различными назначения, в том числе с ядерными боеголовками.

«Ту-160 — это наш летающий ядерный щит, который практически не имеет аналогов в мире. Он не входит в зону противовоздушных систем, что есть на территории Украины. Киеву нечем ответить», — подчеркнул он.

При этом в настоящее время, добавил эксперт, самолет выполняет полеты над нейтральной зоной, а не над Украиной.

Накануне украинское издание «Левый берег» (LB) сообщило, что командование ВСУ опасается массированных ударов России посредством Ту-160. По данным журналистов, недавно российская сторона проводила тренировочные вылеты ракетоносцев, что может свидетельствовать о подготовке к атаке на инфраструктуру Украины. Кроме того, в материале подчеркивалось, что армия России наращивает свой сухопутный потенциал.

Роль для «Белого лебедя»: какие задачи в глобальном сдерживании будут решать Ту-160М
И какими возможностями обладает модернизированная версия знаменитого сверхзвукового бомбардировщика

В апреле бывший сотрудник конгресса США и геополитический аналитик Брэндон Вайхерт заявил, что российский бомбардировщик Ту-160М2 нового поколения, вооруженный гиперзвуковыми ракетами, вызывает серьезные опасения на Западе. Он подчеркнул, что Ту-160 является самым быстрым, тяжелым и крупным бомбардировщиком с ядерным оружием в мире. А самолет Ту-160М2 расширит эти возможности за счет опции запуска гиперзвуковых ракет, включая Х-101 и ее ядерной версии Х-102.

До этого, 22 февраля, в рамках визита в Казань президент РФ Владимир Путин совершил полет на ракетоносце Ту-160М. Длительность пролета составила около 30 минут, еще 45 минут заняла предполетная подготовка. По окончании полета Путин отметил, что «техника отличная» и ее можно принимать в состав Вооруженных сил.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024