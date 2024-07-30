ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области

Сотрудники ФСБ задержали жителя Калининградской области по подозрению в совершении теракта. Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

«В результате проведенных оперативных действий установлено, что подозреваемый по заданию запрещенной в РФ террористической организации «Русский добровольческий корпус» осуществлял подготовку теракта в отношение здания администрации муниципального образования «Черняховский Калининградской области», — говорится в сообщении.

У фигуранта изъяли самодельное взрывное устройство. Кроме того, по месту его проживания обнаружено более 200 патронов калибра 7,62 мм и компоненты для изготовления взрывчатых веществ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 («Приготовление к преступлению»), п. «а» ч. 2 ст. 205 («Совершение теракта группой лиц»), п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача и хранение взрывчатых веществ и устройств»). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Обстоятельства противоправной деятельности выясняются.

Днем ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) был задержан подозреваемый в подготовке подрыва автомобиля Минобороны РФ. Задержанный уже дал признательные показания и рассказал подробности своей работы.