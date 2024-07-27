В Волгоградской области упал истребитель-бомбардировщик Су-34

В Волгоградской области потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Су-34 Военно-космических сил (ВКС) России. Об этом 27 июля сообщили в Минобороны РФ.

«Самолет упал в безлюдной местности. Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Экипаж успел катапультироваться. Угрозы жизни летчиков нет. Предварительной причиной падения самолета в министерстве назвали техническую неисправность.

На месте ЧП работает комиссия ВКС России.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных и воздушных объектов в любое время суток при любых погодных условиях. В самолете используется управляемое вооружение класса «воздух – поверхность» и «воздух – воздух» большой дальности с обеспечением многоканального применения. Дальность полета достигает 4 тыс. км, максимальная скорость составляет 1900 км/ч, боевая нагрузка — до 8 т.