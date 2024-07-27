Реклама
Прямой эфир
Армия
В Херсонской области 17 морпехов ВСУ добровольно сдались в плен
Спорт
Валуев назвал Олимпийские игры в Париже частным шоу для зарабатывания денег
Мир
Лавров объяснил отказ западных коллег сделать общее фото после встречи в Лаосе
Армия
ВС России освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР
Мир
Лавров заявил об осознании Западом невозможности победить Россию
Мир
Захарова заявила о масштабном провале открытия Олимпиады в Париже
Общество
Фигурант дела экс-замглавы МО Булгакова владел компанией по разведению свиней
Общество
Суд заявил об опасениях побега подрывника ж/д под Рязанью за границу
Происшествия
Стало известно о еще двух жертвах отравителя из Балашихи
Общество
Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска
Мир
Лавров заявил о планах обсудить с главой МИД Южной Кореи маневры США в регионе
Мир
Страны АСЕАН поддержали инициативу Путина о единой системе безопасности в Евразии
Происшествия
ФСБ задержала трех жителей Каспийска за подготовку теракта в храме
Армия
ПВО РФ уничтожила три беспилотника ВСУ под Белгородом, Рязанью и Саратовом
Происшествия
Волонтеры попали под атаку ВСУ в ходе раздачи гумпомощи в Харьковской области
Интернет и технологии
В Telegram выявлена новая мошенническая схема кражи аккаунтов
Экономика
Эксперты рассказали об актуальных инвестиционных инструментах
Происшествия
Губернатор Брянской области сообщил о 22 сбитых беспилотниках ВСУ над регионом
Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 27 июля

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 27 июля можно в материале «Известий».

Так, подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Лозоватское в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Кроме того, было нанесено поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Торецк, Ивановка, Украинск, Новгородское, Щербинка и Новоселовка Первая в ДНР, рассказали в Минобороны.

Также было отражено три контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Слежу за решеткой: как укрепляют танки в зоне спецоперации
Управление Т-80 с дополнительной защитой требует от механика-водителя особых навыков

Противник потерял на данном направлении до 425 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, в том числе БТР М113 производства США, пять автомобилей, 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две 122-миллиметровых гаубицы Д-30.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты 10 американских реактивных снарядов HIMARS, 81 беспилотник, в том числе 37 вне зоны спецоперации.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 630 самолетов, 278 вертолетов, 28545 беспилотных летательных аппаратов, 556 зенитных ракетных комплексов, 16698 танков и других боевых бронированных машин, 1390 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12446 орудий полевой артиллерии и минометов, 24115 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024