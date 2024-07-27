Карта спецоперации на Украине 27 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 27 июля можно в материале «Известий».

Так, подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Лозоватское в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Кроме того, было нанесено поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Торецк, Ивановка, Украинск, Новгородское, Щербинка и Новоселовка Первая в ДНР, рассказали в Минобороны.

Также было отражено три контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Противник потерял на данном направлении до 425 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, в том числе БТР М113 производства США, пять автомобилей, 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две 122-миллиметровых гаубицы Д-30.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты 10 американских реактивных снарядов HIMARS, 81 беспилотник, в том числе 37 вне зоны спецоперации.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 630 самолетов, 278 вертолетов, 28545 беспилотных летательных аппаратов, 556 зенитных ракетных комплексов, 16698 танков и других боевых бронированных машин, 1390 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12446 орудий полевой артиллерии и минометов, 24115 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».