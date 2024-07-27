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Кириенко назвал фестиваль «Таврида.АРТ» академией для молодых творцов
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В течение часа в небе над Брянской областью сбили 12 украинских беспилотников
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Из-за прорыва дамбы в Челябинской области эвакуировали 163 человека
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Минздрав сообщил о выявлении четырех случаев лихорадки Западного Нила в Татарстане
Мир
В США подростка приговорили к тюремному заключению за стрельбу после Супербоула
Мир
Индийские СМИ сообщили о планах Моди посетить Украину в конце лета
Общество
Губернатор Челябинской области заявил о затоплении поселка Киолим из-за прорыва дамбы
Общество
В МЧС назвали предварительную причину пожара в доме в Ульяновске
Мир
Премьер Словакии предложил Украине техническое решение по транзиту нефти из РФ
Спорт
Пилот McLaren Норрис выиграл вторую практику Гран-при Бельгии
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Минфин США заявил о давлении на ЕС с целью оставить активы РФ замороженными
Мир
Турист получил штраф в размере $12 тыс. после запуска дрона в Сингапуре
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Эксперт заявил о причастности ЕС к остановкам транзита нефти РФ через Украину
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Захарова указала на способность РФ удержать на плаву формат ядерной «пятерки»
Мир
Отдельных командиров ВСУ привлекли к ответственности после проверки
Происшествия
Губернатор Брянской области сообщил о сбитом над регионом беспилотнике ВСУ
Происшествия
Количество погибших при пожаре в доме в Ульяновске возросло до двух
Общество
Врач рассказала о правильном питании в жару

Игорь Калинин, футболист «Факела»

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