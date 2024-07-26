Заслуженный артист РФ Валентин Белоусов умер на 79-м году жизни

Заслуженный артист России Валентин Белоусов умер на 79-м году жизни в четверг, 25 июля. Об этом сообщили в пресс-службе пермского «Театра-Театра», в котором он работал 40 лет.

«У персонажей, сыгранных Валентином Белоусовым, была разная внешность, национальность и судьба — неизменен был лишь актерский талант, которым они создавались. <…> Несмотря на свой вполне солидный возраст и болезнь и даже вопреки им артист почти до конца своих дней выходил на сцену», — отмечается в публикации.

В театре назвали смерть артиста «уходом целой эпохи» великих драматических артистов. Прощание с Белоусовым пройдет на большой сцене «Театра-Театра» 29 июля с 10:00 до 12:00 по местному времени (с 8:00 до 10:00 мск), отпевание состоится в 13:00 по местному времени (11:00 мск).

Артист родился 19 декабря 1945 года в Куйбышеве (сейчас Самара). Свою театральную карьеру начал в Куйбышевском театре с 1965 года, по окончании училища в 1971-м работал в театрах Хабаровска, Владивостока, Орла. С 1980-го служил в Пермском академическом театре драмы.

В послужном списке Белоусова насчитывается более 40 ролей. Он также снимался в таких фильмах, как «Руки вверх!» (1980), «Хлеб — имя существительное» (1988), «Житие Александра Невского» (1991), «Болевой прием» (1992).