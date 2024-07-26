ГИБДД объявила массовые проверки водителей

В пятницу и ближайшие выходные, 27–28 июля, Госавтоинспекция проведет массовые и сплошные проверки, особое внимание будет уделено поиску нетрезвых водителей. О готовящихся рейдах объявили региональные управления Госавтоинспекции.

Профилактические мероприятия состоятся в Липецкой, Челябинской, Рязанской, Ульяновской, Кировской, Пензенской, Самарской областях, Приморском крае, Ивановской области и других регионах.

В преддверии выходных дней в Госавтоинспекции напоминают водителям авто- и мототранспорта о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения. Профилактические мероприятия и «сплошные» проверки на российских дорогах для выявления водителей, рискнувших сесть за руль после употребления алкоголя, в выходные проводятся автоинспекторами регулярно, отметили в ведомстве.

«Также призываем участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции готовы принять все необходимые оперативные меры реагирования на подобные сообщения», — сказал «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

24 июля сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект об увеличении срока ремонта автомобилей по ОСАГО до 45 дней. Сейчас время, за которое нужно привезти запчасти и отремонтировать автомобиль, не должно превышать 30 дней.