По доходу дела

Банк России 26 июля ожидаемо увеличил ключевую ставку на 2 п.п., до 18%. Как итог, вслед за этим вырастет доходность по некоторым финансовым инструментам. Сейчас у инвесторов есть возможность зафиксировать ставки на уровне 16–18% годовых на достаточно длительный срок. Расскажем, как это сделать.

Судя по всему, в обозримом будущем мы будем жить в условиях высокой стоимости денег. Поскольку быстрый рост зарплат и увеличение спроса, с одной стороны, и недостаток производственных мощностей и кадров, с другой, может приводить к перегреву экономики. Об этом ранее предупреждал регулятор. При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что «высокая инфляция, если мы ей позволим укорениться, будет иметь сильные негативные последствия и для граждан, и для перспектив будущего экономического роста».

Глава Банка России еще раз подтвердила, что регулятор сохраняет приверженность к возвращению инфляции к 4%. Для этого нужна жесткая монетарная политика.

А это значит, что ставки по финансовым инструментам с фиксированной доходностью будут двузначными еще на горизонте одного-двух лет. Что в этой ситуации может предпринять инвестор?

Мы советуем перенести фокус внимания с акций, котировки которых достаточно волатильны, на другие инструменты, которые позволяют получать четко обозначенный и часто гарантированный доход. Ведь сейчас на финансовом рынке сложилась уникальная ситуация, когда инвестор может получить относительно высокую доходность, используя консервативные и вполне надежные финансовые инструменты.

Во-первых, депозиты. Это простой и привычный для многих инструмент. На 1 июля максимальная процентная ставка по вкладам, по данным Банка России, составила 16,57% — за месяц она выросла почти на 0,5 процентного пункта. В отдельных случаях банки предлагают депозиты и под 18% годовых.

Разместить часть имеющихся свободных средств на банковском вкладе и зафиксировать доходность на год и более будет сейчас разумным решением. При этом надо понимать, что для фиксации доходности на длительный период можно использовать другие инструменты.

Второй вариант — облигации. Это также не сложный для вложения средств инструмент. Купить их можно прямо со смартфона, если открыт счет в брокерской компании.

На долговом рынке у инвестора есть два варианта. Первый — вложить средства в так называемые корпоративные флоатеры. Это облигации компаний, выплата купонного дохода по которым привязана к ставке Центробанка или межбанковских кредитов. Они выгодны как раз в период роста доходностей, ведь тогда увеличивается и выплата по купону.

Во втором случае можно использовать классические облигации с постоянным купоном, размер которого известен до начала размещения. Они удобны предсказуемой доходностью, но их следует держать до погашения или оферты (то есть когда эмитент попросит о досрочном погашении).

ОФЗ сейчас можно приобрести под 15% годовых, корпоративные облигации — под 17–18%. Причем зафиксировать эту ставку можно на длительный срок — три-пять лет и более.

Третье направление для инвестиций — золото. Это хороший вариант для вложения средств в период роста инфляции. В прошлом году в мире и со стороны частных инвесторов, и со стороны Центробанков существенно возрос интерес к этому активу, подогревая спрос, а значит, и цены на драгметалл. И эта ситуация сохранится.

Драгметалл можно приобрести в виде слитков и монет, открыть обезличенные металлические счета в банках, купить через брокера паи биржевого инвестиционного фонда (БПИФ), который отражает динамику стоимости этого актива.

В-четвертых, внимание можно обратить на структурные продукты с защитой капитала. Например, полисы накопительного страхования жизни (НСЖ). По ним инвестор получает и страховую защиту (выплату в случае неблагоприятных событий — уход из жизни, инвалидность), и гарантированный инвестиционный доход.

Раньше инструмент в основном использовался для долгосрочных накоплений, но с недавних пор в силу серьезной трансформации этого сектора появились и «короткие» НСЖ. Выгодно использовать их комбинацию. Если ключевую будут повышать, то после завершения короткого полиса можно будет заключить новый договор с более выгодными условиями. «Длинные» же НСЖ, которые оформляют на срок от трех лет, позволяют зафиксировать текущую доходность на длительном горизонте.

Автор — управляющий директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка

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