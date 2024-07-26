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РАСО и Росконгресс объединят усилия для повышения доверия внутри предпринимательского сообщества

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Hans Lippert
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Ассоциация специалистов по связям с общественностью РАСО и Фонд Росконгресс объявляют о начале стратегического партнерства по повышению взаимного доверия участников российского предпринимательского сообщества, а также инвестиционной привлекательности российской экономики. Соответствующее соглашение в канун Дня PR-специалиста в пресс-центре «Интерфакса» подписали президент РАСО Евгений Минченко и заместитель директора Фонда Армен Хачатрян.

«Фонд Росконгресс всегда стремится создавать благоприятные условия для развития российского бизнеса. Сегодня репутация — это ключевой актив в современном бизнесе. Партнерство РАСО и Фонда Росконгресс позволит нам продвигать лучшие практики репутационного менеджмента и создавать более привлекательный инвестиционный климат в России. Наше сотрудничество с РАСО — это важный шаг в формировании атмосферы доверия и прозрачности в предпринимательском сообществе. Совместные мероприятия и исследования РАСО и Фонда Росконгресс дадут российским предпринимателям конкретные инструменты для повышения доверия к своему бизнесу как внутри страны, так и за рубежом», — отметил Армен Хачатрян, заместитель директора Фонда Росконгресс.

«Синергия компетенций РАСО как крупнейшего в стране профессионального объединения специалистов по репутационному менеджменту и Фонда Росконгресс, ведущего организатора деловых и экспертных мероприятий России, будет направлена на укрепление диалога и взаимодействия бизнеса, общества и государственных институтов», — сказал президент РАСО Евгений Минченко.

Основными направлениями сотрудничества РАСО и Фонда Росконгресс станут:

  • проведение публичных, в том числе образовательных, мероприятий, направленных на повышение осведомленности деловых кругов о влиянии информационной открытости на устойчивость бизнеса и эффективность предпринимательской деятельности, популяризацию лучших практик репутационного менеджмента, выработку новых подходов к установлению партнерских отношений с контрагентами в России и за рубежом;
  • организация исследований, в том числе затрагивающих вопросы доверия внутри предпринимательского сообщества, выявление и признание лучших практик обеспечения прозрачности и этичности делового поведения, оценку[jj1] восприятия делового климата, своевременное выявление новых возможностей и форматов партнерства бизнеса, общества и государственных институтов.

Курировать реализацию соглашения со стороны РАСО будет первый вице-президент Ассоциации Олег Полетаев.

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