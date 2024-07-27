Заммэра Сергунина рассказала о покупках москвичей на ярмарках выходного дня

Столичные ярмарки выходного дня за полгода посетили 2,6 млн человек. Они приобрели почти 1,5 тыс. тонн товаров, лидерами продаж в летний сезон стали клубника, черешня, помидоры и огурцы, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«На сегодняшний день в городе открыто 56 таких площадок. Здесь можно найти все необходимое для здорового и разнообразного питания. Основной спрос — больше 85% — приходится на овощи и фрукты», — отметила вице-мэр.

Продукцию поставляют фермерские хозяйства и производители из более чем 40 регионов России.

Этой зимой часть ярмарок выходного дня впервые стала работать в круглогодичном формате в новых павильонах с кондиционерами, отоплением, вентиляцией и холодильным оборудованием. Раньше они были открыты только в теплый период.

Отмечается, что 84% потребляемых в Москве продовольственных товаров — отечественные. За последние десять лет этот показатель увеличился на 15%. Продукты из регионов России представлены, в частности, на ярмарках и тематических фестивалях, таких как «Рыбная неделя» и «Вкусы России».