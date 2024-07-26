В Кореновске ремонт вызвал риск обрушения стены женского монастыря

Риск обрушения стены одного из зданий возник во время ремонта в Свято-Успенском женском монастыре в Кореновске (Краснодарский край). Рабочие пытаются предотвратить аварийную ситуацию, сообщает пресс-служба районной администрации в своем Telegram.

Власти муниципалитета призвали местных жителей и гостей города не подходить близко к стене, быть бдительными и осторожными.

По информации ИА KrasnodarMedia, на улице Красной в отрезке от улицы Фрунзе до улицы Ленина ввели ограничения для передвижения пешеходов и автомобилистов

Монастырь в Кореновске был построен в 1911 году и представляет собой двухэтажный особняк. Первоначально в нем располагался купеческий банк и гимназия. После революции в здании работало педучилище и авиашкола, а после Великой Отечественной войны — воинская часть. Долгое время после перестройки особняк был заброшен, но в 1991 году его передали для создания обители.