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Сменивший пол сын Илона Маска ответил на обвинения отца в обмане

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Фото: REUTERS/David Swanson/File Photo
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Сын американского предприниматели Илона Маска Ксавьер Александр Маск, сменивший в 2022 году пол и ставший Вивиан Дженной Уилсон, опроверг обвинения отца в том, что того обманным путем заставили подписать документы, позволившие начать процедуру. Об этом он рассказал в интервью NBC News 26 июля.

По словам Ксавьера, Маск колебался, когда потребовалось его разрешение на начало лечения, однако осознавал, что делает, и согласился. Ставший девушкой молодой человек указал, что отец, заявивший о его обмане ради смены пола, «переступил черту».

«Я думаю, он был уверен, что я ничего не скажу и просто оставлю это без ответа», — заявил он, добавив, что не допустит лжи о себе перед многомиллионной аудиторией.

Сын бизнесмена также поделился, что отец редко присутствовал в его жизни и жизни других детей, был безразличен и жесток с ним из-за нетрадиционной сексуальной ориентации.

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Маск 23 июля заявил, что его сменивший пол сын Ксавьер фактически мертв, а разрушила его идеология вокизма, из-за которой тот стал принимать блокаторы полового созревания. Предприниматель сказал, что его фактически заставили подписать документы за сына, пригрозив, что тот может покончить с собой. Идеология вокизма (от wake — «пробуждаться») используется сексуальными меньшинствами в значении «осознание себя как личности, у которой есть права». (Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским).

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