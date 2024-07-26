Патрушев сообщил о рекультивации полигона «Красный Бор» на 60%

Работы по рекультивации мусорного полигона «Красный Бор» в Ленинградской области выполнены на 60%. Об этом рассказал 26 июля вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе совещания с руководителями Минприроды и «Росатома» в Ленинградской области, говорится на сайте правительства РФ.

Патрушев напомнил, что на полигон «Красный Бор» свозились опасные отходы со всего СССР.

«На данный момент его рекультивация выполнена на 60%. И, конечно, такой опасности, как раньше, этот объект для людей и окружающей среды уже не представляет», — сказал он.

Однако, по словам вице-премьера, работы по ликвидации накопленного экологического вреда будут продолжены. Учитывая масштабы, они будут длиться еще несколько лет.

Всего правительство России выделило 47 млрд рублей на ликвидацию самых сложных подобных объектов в стране. В период с 2025 по 2028 год кабмин планирует дополнительно предоставить 46 млрд рублей, уточняет «Газета.Ru»

«Красный Бор» расположен в Ленинградской области. Он предназначен для размещения и хранения промышленных токсичных отходов предприятий региона.

В начале июля сообщалось, что в Пятигорске выполнят рекультивацию мусорного полигона на улице Маршала Жукова. Отходы накапливались на территории с 1958 по 2001 год. Общая площадь свалки составляет 13,77 га.