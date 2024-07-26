РЖД запустили функцию покупки билетов на юг с пересадкой внутри поезда

РЖД запустили новую функцию пересадки на разные места в одном поезде, чтобы добраться на юг в случае отсутствия билетов на полный маршрут. Об этом сообщила 26 июля компания в Telegram-канале.

«При этом система может предложить места в вагонах одного или разного классов обслуживания», — говорится в публикации.

Чтобы пересесть на разные места в одном поезде, длительность стоянки транспорта на станции должна быть не менее пяти минут. Это сделано, чтобы пассажир успел перейти на новое место — по составу или вдоль него по платформе.

Сервис будет доступен на маршрутах из Москвы в Кисловодск, Анапу, Адлер и Новороссийск. В ближайшее время данная функция появится также и на других направлениях.

22 июня сообщалось, что РЖД внесла ряд изменений в системе перевозок животных в части их идентификации и регламента работы проводников после инцидента с котом Твиксом. Его высадила проводница, так как, по ее словам, не смогла найти его хозяина.

Теперь при покупке билета будет указываться точный вид животного из разрешенного перечня. В свою очередь, проводники и начальники поездов будут осведомлены о наличии питомцев в вагонах. Билет станет обязательным для любого животного.