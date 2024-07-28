28 июля — День ВМФ: история праздника, главный парад в Санкт-Петербурге

В последнее воскресенье июля, 28 числа, по всей стране пройдет празднование Дня Военно-Морского Флота (ВМФ) Российской Федерации. Граждан страны ждут парады на воде, концерты, выставки военной техники и многое другое. При этом в Кронштадте в этом году морскую часть парада отменили. Подробнее об истории праздника, а также о том, какие мероприятия будут проводиться в разных городах России, — в материале «Известий».

День ВМФ 2024: история и суть праздника

С идеей учреждения Дня Военно-морского флота более 300 лет назад выступил российский император Петр I. 27 июля (7 августа по новому стилю) 1714 года флот Российской империи одержал полную победу над шведами при Гангуте (морское сражение Северной войны 1700-1721 годов), что стало первым в истории грандиозным достижением русских военных моряков. Петр I устроил большой праздник в честь этого события с морскими парадами, фейерверкам и торжественными богослужениями. Таким образом, день Гангутской победы стал прообразом Дня Военно-морского флота.

Позднее День ВМФ отмечали менее масштабно, проводили лишь торжественный молебен. Парады военных кораблей и орудийные салюты в честь праздника 27 июля стали организовывать лишь в середине XIX в., а после Октябрьской революции традиция временно прервалась.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Вновь праздновать День ВМФ начали в 1939 году, когда по предложению наркома ВМФ СССР Николая Кузнецова был установлен День Военно-морского флота СССР. Отмечать его стали 24 июля. Предположительно, дата была выбрана неслучайно и привязана ко дню рождения самого наркома. Таким образом генсек СССР Иосиф Сталин захотел отметить его заслуги.

Традиция отмечать День ВМФ в последнее воскресенье июля появилась только в 1980 году, решение закреплено указом президента РФ от 2006 года.

День ВМФ увековечивает славу военных моряков, их мужество и верность Родине. Его отмечают не только те, кто находится на страже морских границ России, но и те, кто обеспечивает боеготовность флота, члены их семей, работники, трудящиеся во флотских учреждениях, а также ветераны Великой Отечественной войны.

День ВМФ в 2024 году: парад и программа мероприятий в Санкт-Петербурге

Ежегодно в честь празднования Дня ВМФ проводятся различные мероприятия. Традиционно праздник начинается с построения личного состава флотских частей, а также подъема на кораблях Андреевского флага (кормовой флаг кораблей Российского императорского флота и Военно-морского флота Российской Федерации, представляет собой белое полотно с синим диагональным крестом) и флагов расцвечивания (флаги военно-морского свода сигналов РФ).

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

В местах базирования Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии в этот день проводят военно-морские парады и военно-спортивные праздники.

Главной площадкой торжеств 28 июля 2024 года традиционно станет Санкт-Петербург. Одним из самых ярких событий будет концерт на Дворцовой площади. По предварительным данным, он начнется в 13:30, ожидается также, что будут выступать звезды российской эстрады и военные оркестры из Индии, Вьетнама и Китая. Хедлайнером вечернего концерта станет российская рок-певица Юлия Чичерина.

Стартует программа Дня ВМФ в Санкт-Петербурге с зажжения факелов на Ростральных колоннах. Обычно праздник проходит в два этапа: с 10:00 до 14:00 длится главный парад военных судов, а с 22:00 до 23:30 проходят вечерние праздничные мероприятия.

Вечером на День ВМФ Дворцовый мост подсвечивают в цветах Андреевского флага.

Важной частью праздника станет участие в параде в Санкт-Петербурге президента России Владимира Путина. Его присутствие уже подтвердил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В целом расписание мероприятий в Санкт-Петербурге в День ВМФ будет выглядеть следующим образом:

— 10:00–12:30 — парад кораблей на Неве, которому будет предшествовать залп из 12 орудий Андреевской батареи у Петропавловской крепости. Прозвучит гимн России, и на крейсере «Аврора» поднимут Андреевский флаг. Традиционно в военно-морском параде примут участие десятки кораблей, среди которых будут ракетные и противолодочные суда, крейсеры, эсминцы и подводные лодки. Сам парад обычно сопровождается авиационным шоу. Трансляцию будут осуществлять на федеральных каналах;

— 13:30 — начало концерта и гуляний на Дворцовой площади;

— 18:30–20:45 — вечерний концерт на Дворцовой площади;

— 22:30 — праздничный салют.

В программе могут быть изменения.

Все желающие 28 июля смогут посетить музеи и культурные площадки, связанные с военно-морской историей, а также концерт и парад бесплатно.

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Как отмечают День Военно-морского флота в других городах России

Исторически Санкт-Петербург остается главным местом празднования Дня ВМФ, однако праздник отмечают и другие крупные портовые города России. 28 июля пройдут массовые мероприятия в Кронштадте, Севастополе, Владивостоке, Балтийске, Петропавловске-Камчатском и других городах.

Фото: РИА Новости/Стрингер

Кронштадт. В 2024 году морскую часть парада отменили, несмотря на то что в город уже прибыли корабли. Их отправили обратно на военные базы Северного флота.

Севастополь. В 2024 году морская часть празднования также не состоится, однако в городе запланировано множество концертов, выставок, мастер-классов и образовательных мероприятий. На площади Нахимова пройдет показ военной техники.

Североморск. Праздновать День ВМФ на Приморской площади начнут в 11:00 утра, после парада войск и кораблей Северного флота начнется военно-спортивный праздник и выставка техники, а вечером в городе ждут праздничный салют.

Балтийск. Порт базирования Балтийского флота традиционно в день ВМФ становится местом проведения военно-морского парада. Его начало запланировано на 10:00. В 12:00 на площади Балтийской славы будет проходить праздничный концерт, в котором примет участие Калининградский симфонический оркестр, а также будут награждены новые почетные жители. С 10:00 до 17:00 все желающие также могут посетить выставку вооружения, военной техники и кораблей.

Владивосток. В пункте базирования Тихоокеанского флота РФ ожидается насыщенная программа на 28 июля:

— 10:00–13:00 — парад кораблей и театрализованное представление (для приглашенных гостей Тихоокеанского флота);

— 18:00–22:00 — военно-патриотическая акция «Тихоокеанская слава. Память и Победа!» с концертом, в котором примут участие Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота и оркестр;

— 22:00 — салют. Он будет осуществляться с мыса Боброва.

Также жителей и гостей Владивостока 28 июля ждут бесплатные пешеходные экскурсии, продолжительность которых составит 1,5–2 часа. Из-за того, что количество мест ограничено, на экскурсии необходимо зарегистрироваться.

Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

Петропавловск-Камчатский. Празднование Дня ВМФ начнется в 10:20 с возложения цветов к памятнику первого камчатского губернатора. Парад пройдет с 10:40 до 12:00. После этого в городе состоятся плац-концерт военного оркестра и показательные выступления, горожан и гостей города также ждут выступления творческих коллективов.

До 19:00 можно будет посетить выставку военной техники и пункт отбора на военную службу по контракту.

Кроме того, все желающие смогут перекусить на трех полевых кухнях, которые будут работать в этот день.

В 22:00 ожидается праздничный салют, который завершит День ВМФ.