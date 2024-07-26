В МИЦ «Известия» обсуждают решение ЦБ РФ по ключевой ставке. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» в пятницу, 26 июля, проходит круглый стол на тему: «Сохранить нельзя повысить: как решение по ключевой ставке ЦБ РФ повлияет на российскую экономику?».
Каким будет решение ЦБ по ставке? Как изменение ключевой ставки повлияет на вклады и кредиты? Возможно ли замедление экономической активности? Что необходимо для стабилизации инфляции?
Участники:
- Александр Широв, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН;
- Алексей Войлуков, вице-президент Ассоциации банков России;
- Владимир Скалкин, доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ;
- Константин Ордов, директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова.