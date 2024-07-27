Эксперт рассказал об особенностях негосударственных пенсионных фондов

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) предлагают россиянам ряд возможностей: хранить и преумножать свои пенсионные накопления, копить на дополнительную пенсию самостоятельно или с работодателем, а также формировать долгосрочные сбережения. Об этом рассказал «Известиям» директор по правовым вопросам «СберНПФ» Кирилл Савин. Он объяснил, как фонды работают с пенсионными накоплениями и что нужно учесть при выборе НПФ.

«НПФ разрабатывают стратегию и организуют инвестирование средств в различные активы, в основном в облигации, акции и т. д. Работа НПФ регламентирована законом и нормативными документами Банка России. Фонды также обязаны раскрывать структуру портфелей, например, на своих сайтах. По закону, НПФ не имеют права начислять отрицательный инвестиционный доход на горизонте инвестирования: фонд восполнит потери из своего кармана, если инвестирует в минус. С 2024 года НПФ также могут работать с пенсионными накоплениями в рамках программы долгосрочных сбережений», — уточнил эксперт.

По его словам, при выборе фонда важно оценить его надежность, наличие лицензии, а также доходность инвестирования. Подробную информацию можно найти на сайте Банка России. Кроме того, можно проверить рейтинг фонда.

«Процедура перехода [из государственного пенсионного фонда в негосударственный фонд] включает несколько этапов. Чтобы пройти ее, понадобятся паспорт и СНИЛС. Сначала необходимо заключить договор ОПС с выбранным НПФ. Затем нужно подать заявление о переходе или досрочном переходе в Социальный фонд России (СФР). Без этого деньги никуда не переведут. Подать заявление можно несколькими способами: в любом отделении СФР; онлайн, через портал «Госуслуги», — отметил Савин.

Также он рассказал о трех способах перевода пенсионных накоплений между фондами. При досрочном переходе человек выбирает фонд, заключает с ним договор и подает заявление в СФР. В начале следующего года пенсионные накопления попадут в выбранный фонд. При этом можно потерять определенную часть накопленного ранее инвестиционного дохода, обратил внимание эксперт.

«[Второй способ] — досрочный переход в год «фиксинга». У каждого человека, имеющего пенсионные накопления, есть год «фиксинга». Это год, в который можно сделать досрочный переход и сохранить без потерь инвестиционный доход. Год «фиксинга» зависит от того, когда человек попал в систему ОПС: начал официальную трудовую деятельность или заключил договор с текущим страховщиком (НПФ). Узнать его можно, например, получив выписку на «Госуслугах» или в отделении СФР», — объяснил Савин.

Третий вариант — обычный переход. По словам эксперта, после заключения договора с фондом и подачи заявления в СФР пенсионные накопления переведут в выбранный фонд без потерь. При этом процедура займет пять лет.

Ранее, 14 мая, сообщалось, что негосударственные пенсионные фонды за 2023 год выплатили 158 млрд рублей. За год объемы выплат увеличились на 11,8%. Это следует из данных аналитиков НПФ «Достойное будущее». Большую часть выплат от НПФ составили средства в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), клиенты фондов получили негосударственных пенсий на сумму в 107 млрд рублей. Всего прирост выплат по НПО составил 5,8%. При этом по обязательному пенсионному страхованию россиянам НПФ выплатили 51 млрд рублей. Объемы таких выплат выросли на 26,5%.