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Эксперт рассказал об особенностях негосударственных пенсионных фондов

Савин: при выборе НПФ важно оценить его надежность, наличие лицензии, доходность
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) предлагают россиянам ряд возможностей: хранить и преумножать свои пенсионные накопления, копить на дополнительную пенсию самостоятельно или с работодателем, а также формировать долгосрочные сбережения. Об этом рассказал «Известиям» директор по правовым вопросам «СберНПФ» Кирилл Савин. Он объяснил, как фонды работают с пенсионными накоплениями и что нужно учесть при выборе НПФ.

«НПФ разрабатывают стратегию и организуют инвестирование средств в различные активы, в основном в облигации, акции и т. д. Работа НПФ регламентирована законом и нормативными документами Банка России. Фонды также обязаны раскрывать структуру портфелей, например, на своих сайтах. По закону, НПФ не имеют права начислять отрицательный инвестиционный доход на горизонте инвестирования: фонд восполнит потери из своего кармана, если инвестирует в минус. С 2024 года НПФ также могут работать с пенсионными накоплениями в рамках программы долгосрочных сбережений», — уточнил эксперт.

По его словам, при выборе фонда важно оценить его надежность, наличие лицензии, а также доходность инвестирования. Подробную информацию можно найти на сайте Банка России. Кроме того, можно проверить рейтинг фонда.

«Процедура перехода [из государственного пенсионного фонда в негосударственный фонд] включает несколько этапов. Чтобы пройти ее, понадобятся паспорт и СНИЛС. Сначала необходимо заключить договор ОПС с выбранным НПФ. Затем нужно подать заявление о переходе или досрочном переходе в Социальный фонд России (СФР). Без этого деньги никуда не переведут. Подать заявление можно несколькими способами: в любом отделении СФР; онлайн, через портал «Госуслуги», — отметил Савин.

Также он рассказал о трех способах перевода пенсионных накоплений между фондами. При досрочном переходе человек выбирает фонд, заключает с ним договор и подает заявление в СФР. В начале следующего года пенсионные накопления попадут в выбранный фонд. При этом можно потерять определенную часть накопленного ранее инвестиционного дохода, обратил внимание эксперт.

«[Второй способ] — досрочный переход в год «фиксинга». У каждого человека, имеющего пенсионные накопления, есть год «фиксинга». Это год, в который можно сделать досрочный переход и сохранить без потерь инвестиционный доход. Год «фиксинга» зависит от того, когда человек попал в систему ОПС: начал официальную трудовую деятельность или заключил договор с текущим страховщиком (НПФ). Узнать его можно, например, получив выписку на «Госуслугах» или в отделении СФР», — объяснил Савин.

Третий вариант — обычный переход. По словам эксперта, после заключения договора с фондом и подачи заявления в СФР пенсионные накопления переведут в выбранный фонд без потерь. При этом процедура займет пять лет.

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Ранее, 14 мая, сообщалось, что негосударственные пенсионные фонды за 2023 год выплатили 158 млрд рублей. За год объемы выплат увеличились на 11,8%. Это следует из данных аналитиков НПФ «Достойное будущее». Большую часть выплат от НПФ составили средства в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), клиенты фондов получили негосударственных пенсий на сумму в 107 млрд рублей. Всего прирост выплат по НПО составил 5,8%. При этом по обязательному пенсионному страхованию россиянам НПФ выплатили 51 млрд рублей. Объемы таких выплат выросли на 26,5%.

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