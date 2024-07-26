Арт-объект времен культурной революции вернут в парк Перми

В Перми в Сад камней вернется огромный жук-скарабей, созданный из автомобильных покрышек. Этот арт-объект был установлен в 2011 году в рамках культурной революции, однако позже его забрали на реставрацию.

По словам организаторов церемонии, она состоится 30 июля в Саду камней. О процессе реставрации расскажет художник Рустам Исмагилов.

ИА «Ура.ру» отмечает, что арт-объект создал казахский художник Молдакул Нарымбетов. Скульптура из автомобильных покрышек изображает жука, который катит перед собой огромный черный шар.

Композицию не раз атаковали вандалы. После последнего нападения жука демонтировали и отвезли на реставрацию.

Ранее сообщалось, что власти Перми решили привести к единому виду общественные туалеты в городе. Соответствующий проект решения рассмотрели на заседании комитета по благоустройству Пермской городской думы. Депутаты предложили закрепить внешний вид стационарных, нестационарных и модульных туалетов.