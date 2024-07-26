Белоусов проверил организацию боевой подготовки на полигоне в ЛВО

Министр обороны России Андрей Белоусов проверил организацию боевой подготовки на полигоне в Ленинградском военном округе (ЛВО). Об этом 26 июля сообщило Минобороны РФ.

В частности, глава ведомства ознакомился с проведением занятий по подготовке экипажей танков, управлению дронами, стрельбе из минометов, управлению огнем артиллерии. Кроме этого, он вручил госнаграды военным, которые отличились в ходе спецоперации. После награждения Белоусов пообщался с офицерами и контрактниками.

«На встрече глава военного ведомства обсудил перспективы формирования окружного учебного центра Ленинградского военного округа на базе данного полигона», — отметило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Также заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров доложил, что все занятия проводят опытные инструкторы, которые получили опыт в ходе СВО.

Ранее, 26 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов (ЛВО и МВО). Этим же указом глава государства включил Донецкую Народную Республику (ДНР), Луганскую Народную Республику (ЛНР), а также Херсонскую и Запорожскую области в состав Южного военного округа.