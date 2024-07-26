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Авиабаза с американскими военными в Ираке подверглась ракетному обстрелу

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Фото: Global Look Press/Robert King
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По авиабазе Айн-эль-Асад на западе Ирака, где размещаются американские военные, были выпущены четыре ракеты. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщает Reuters.

Источники агентства сообщили, что две ракеты попали внутрь базы, а две — по ее периметру. Информация о возможном материальном ущербе и о том, кто мог стоять за атакой, не приводится.

Американский чиновник подтвердил Al Arabiya News факт удара, а также добавил, что о разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Точное количество направленных в сторону авиабазы ракет он не назвал.

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Ранее, 22 апреля, авиабаза Айн-эль-Асад уже была атакована беспилотником, запущенным из соседнего района. Отмечалось, что на авиабазе расквартированы силы международной коалиции, включая военнослужащих США.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

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