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В Минобороны сообщили о планах по развертыванию военно-медицинских объектов в РФ

Фрадков: в России развернут большое количество военно-медицинских объектов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В разных городах России будет развернуто большое количество военно-медицинских объектов. Об этом 25 июля сообщил замминистра обороны страны Павел Фрадков во время рабочей поездки в войска Южного военного округа, во время которой проверил вместе с заместителем главы Минобороны РФ Анной Цивилевой ход строительства новых фондов пятого филиала 412-го военного госпиталя ведомства.

«Руководством страны принято решение о развертывании достаточно большого количества военно-медицинских объектов в разных городах нашей страны, эти работы ведутся, они контролируются, находятся на особом контроле руководства Министерства обороны», — сказал он.

В ходе проверки строительства новых фондов пятого филиала 412-го военного госпиталя Минобороны Цивилева отметила, что там военнослужащие будут получать квалифицированную медицинскую помощь в надлежащих условиях.

Она уточнила, что строительство госпитального комплекса лечебного корпуса на берегу Каспийского моря в Махачкале будет завершено к февралю 2025-го. В него будут включены административно-поликлинический корпус, лечебно-диагностический блок, корпус на 120 коек и инфекционное отделение на 30 мест.

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Ранее, 10 июня, министр обороны России Андрей Белоусов заявил о необходимости нарастить реабилитационные мощности для скорейшего выздоровления военных. Он сообщил об этом в ходе визита в Центральный военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневского Минобороны РФ, где пообщался с руководством и врачебным составом о состоянии и перспективах развития лечебно-диагностической базы медучреждения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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