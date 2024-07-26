«Ждал комментариев Сергея Безрукова по моей шутке»

В 2024 году один из самых громких скандалов в российском футболе произошел вокруг полузащитника казанского «Рубина» Руслана Безрукова. Талантливый хавбек, ставший одним из открытий прошлого розыгрыша РПЛ, в конце апреля после выездной победы над петербургским «Зенитом» (2:0) во флеш-интервью «Матч ТВ» пошутил, что ждет на карту денежки от «Краснодара». Дело в том, что та победа над лидировавшим «Зенитом» позволила «Краснодару» подобраться вплотную в таблице к действующему чемпиону.

После этого комитет по этике РФС возбудил дисциплинарное дело в отношении Безрукова из-за возможных намеков на финансовое стимулирование конкурентами, что запрещено регламентами ФИФА. Несмотря на шутливый характер фразы, в июне 21-летний футболист получил дисквалификацию на три месяца условно и штраф в 100 тыс. рублей.

«Рубин» в прошлом сезоне занял восьмое место в РПЛ, что было неожиданностью после возвращения команды из первой лиги. Нынешний розыгрыш чемпионата он начал с выездной победы над «Пари Нижний Новгород». В интервью «Известиям» Руслан Безруков рассказал о последствиях скандала, отреагировал на медийную шумиху вокруг его шутки, а также поделился планами своей команды на стартовавший сезон и прокомментировал выступление своего партнера по «Рубину» Мирлинда Даку в составе сборной Албании на недавнем чемпионате Европы.

— В медийном сообществе люди восхищались вашей открытостью по ходу прошлого сезона и боялись, что скандал с шуткой после матча с «Зенитом» приведет к тому, что вы закроетесь от публики. Можно быть уверенными, что это не произойдет?

— Нет, в целом не закроюсь. Я всегда говорил, что интересно и общаться с журналистами, и быть поближе как к болельщикам, так и вообще быть поближе к футбольному сообществу. Поэтому в целом эта история меня не изменит. Просто буду чуть-чуть фильтровать слова (улыбается). А в остальном буду такой же открытый.

— С опаской теперь будете выходить к нам на разговор после матчей?

— Нет. Вначале, после этой ситуации, может быть, была какая-то опаска. Может быть, думал, что где-то не стоит вообще давать интервью. Но в итоге для себя решил, что никак на мне эта ситуация не сказывается. И хочется дальше играть в футбол, получать удовольствие. Ну, соответственно, получать удовольствие от всего, что касается внефутбольной части.

— Как отреагировали на итоговое решение комитета по этике РФС?

— Никак.

— Штраф в 100 тыс. рублей из своего кармана выплачивали?

— Это секретик. Секреты фирмы (улыбается).

— Многих поразило, что по поводу той вашей фразы начали раздавать комментарии разные медийные лица, ранее вообще ничего не говорившие про футбол. Вы до этого вообще слышали о таких людях, как медиум Александр Шепс и ясновидящая Виктория Райдос из «Битвы экстрасенсов»?

— Нет, ну раньше смотрел «Битву экстрасенсов». Но не думал, что они так хорошо смотрят футбол, что могут комментировать такие моменты. В целом было смешно. Я с улыбкой почитал все комментарии и замечания, которые делали эти люди. Но вообще я даже половину не знаю тех людей, которые комментировали мои слова. Единственное, что ждал, — это комментариев Сергея Безрукова, но не дождался. Ха-ха-ха, моего кумира.

— То есть комментариев Гарика Харламова вам было мало?

— Ну где Гарик Харламов, а где Сергей Безруков? (Смеется.) Конечно, хотелось, чтобы однофамилец отреагировал как-то.

— Ладно, теперь наконец про футбол поговорим. Как думаете, на что может рассчитывать в новом сезоне «Рубин» с такой игрой, которую показал в матче первого тура против «Пари Нижний Новгород»? Можете превзойти восьмое место прошлого сезона?

— Конечно. В целом мы на это и настроены. Потому что даже по ходу прошлого сезона, хотя результат был достаточно неплохой, всё равно остался такой осадочек, что могли занять место повыше. В некоторые играх мы упустили победы и ничьи, и как раз эти потерянные очки могли пригодиться в конце чемпионата. Поэтому сейчас задача на сезон как раз занять место повыше. И мы будем делать всё для этого.

— В прошлом чемпионате «Рубин» очень много побед одержал со счетом 1:0, нынешний розыгрыш начал со счета 4:2 в матче с «Пари НН». Теперь всегда будете такие результативные игры выдавать?

— Посмотрим. Конечно, хотелось бы стабильности в игре. Думаю, сейчас сделаем выводы и исправим свою игру в плане пропущенных голов. Но в целом, разумеется, хочется играть в яркий футбол и забивать как можно больше мячей. Посмотрим, получится у нас или нет. Вот в плане забивания голов у нас в первом матче получилось. То ли 4:3, то ли 4:2... Или какой там счет у нас? Просто я за футболом не слежу (смеется).

— Я тоже. Видите, половина вопросов у меня не про футбол.

— Ха-ха. Ну а если серьезно, то стараемся прибавлять в атаке и сохранить ту надежность в обороне, которая была в прошлом сезоне. На это и работали на сборах. Посмотрим, как это помогло.

— Как вам игра Мирлинда Даку на чемпионате Европы?

— Хорошо себя проявил, молодец.

— За кого болели на этом Евро?

— Поначалу за Албанию. Хотелось, чтобы Даку себя проявил. Но потом, когда она вылетела, стало интересно следить за Испанией и ее игрой. Соответственно, рад, что она победила.