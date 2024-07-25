Суд в Москве арестовал гендиректора ВСК Андрея Белкова

Тверской суд Москвы арестовал главу Военно-строительной компании (ВСК) Андрея Белкова до 23 сентября. Об этом 25 июля сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Согласно данным, которые следуют из карточки дела, ему вменяется злоупотребление должностными полномочиями (п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ).

Ранее в этот день в пресс-службе Тверского суда сообщили, что следствие запросило арест Белкова. Соответствующие материалы поступили в инстанцию, добавили там.