В Санкт-Петербурге пропал велогонщик Никита Еськов

В Санкт-Петербурге пропал известный российский велогонщик Никита Еськов. Ориентировка на мужчину опубликована 25 июля на портале поискового отряда «Лиза Алерт».

Уточняется, что Еськов уехал 5 июля на автомобиле марки Volkswagen Passat коричневого цвета в неизвестном направлении. С того момента мужчина не выходит на связь. Его местоположение неизвестно.

Согласно данным ориентировки, рост велогонщика составляет 185 см, глаза серого цвета, а волосы — русого.

Накануне исчезновения Еськов поссорился с родственниками, уточняли местные СМИ. Мужчина съехал с квартиры, а затем не выходил на связь. По словам отца, через некоторое время ему удалось дозвониться, однако вместо сына ответил незнакомый человек.

Еськов с 2012 года выступает за команду «Русвело». За выдающиеся спортивные достижения был удостоен почетного звания «Мастер спорта России международного класса», дополняет «Газета.Ru».