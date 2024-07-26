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Деревенский позитив

Аналитик Сергей Войтюк — о лекарственном обеспечении жителей сельской местности
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Госдума 24 июля 2024 года приняла закон об обеспечения доступности лекарств в сельских населенных пунктах. Проблема с приобретением необходимых препаратов есть у многих жителей сел, в том числе инвалидов, ветеранов и пенсионеров, — это следует и из профильных опросов, проводимых «Народным фронтом», и из обращений на Прямую линию главы государства, анализ которых осуществляется движением по прямому поручению президента России.

Сейчас если в сельском населенном пункте нет аптечных организаций, то продавать лекарственные препараты по упрощенному порядку могут медицинские работники, оказывающие помощь лишь по закрытому перечню типов медицинских организаций, то есть на базе амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов и центров общей врачебной практики.

Но, как это ни парадоксально, сегодня отсутствует возможность применения такого упрощенного порядка продажи лекарственных средств, например на базе участковых больниц, хотя этот тип медицинских организаций располагает значительно большими мощностями по сравнению с теми же ФАПом и амбулаторией. На базе таких медучреждений возможно организовать пункт хранения препаратов с соблюдением фармацевтического порядка, выделить и обучить персонал, обеспечить штрихкодовое считывание с каждой упаковки медикамента в системе маркировки при его отпуске. Кроме того, в стране активно используется практика использования передвижных медицинских комплексов (ПМК), однако в рамках действующего законодательства отсутствуют правовые механизмы по продаже лекарственных средств населению мобильными врачебными бригадами.

Как следствие, жители поселений с существенно более налаженным медицинским обеспечением, которое способна предоставить любая участковая больница по сравнению с ФАПом, вынуждены ездить в другие населенные пункты для приобретения лекарств в фельдшерско-акушерском пункте или врачебной амбулатории. Получается, что для них, как и для жителей малых сел, которых обслуживают с использованием ПМК, обеспечить полноценную доступность лекарств фактически невозможно.

Принятый закон устанавливает открытый перечень обособленных подразделений медицинских организаций в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации, имеющие право на розничную торговлю лекарственными препаратами. И внесение изменений обеспечит возможность для всех без исключения структурных подразделений медицинских организаций, в том числе участковых больниц и врачебных выездных бригад ПМК, получать лицензию на осуществление фармацевтической деятельности в соответствии с упрощенными требованиями.

Кроме того, право на занятие фармацевтической деятельностью в этих подразделениях получают лица, у которых уже есть право оказывать медицинскую помощь и имеющие дополнительное профессиональное образование в части розничной торговли лекарственными препаратами.

Важно отметить, что в законе сохраняются существующие ограничения — упрощенный порядок остается недопустим в населенных пунктах, где уже имеются аптечные организации.

Конечно же, новеллы в полной мере не решат всех проблем с лекарствами, которые есть на селе. Есть и вопросы кадрового дефицита, сложности с переподготовкой медицинского персонала, а также с соблюдением фармацевтических порядков на удаленных территориях, например, связанные с использованием системы маркировки при отпуске лекарственных средств в условиях отсутствия стабильного Интернета, необходимого оборудования и соответствующих компетенций персонала.

Тем не менее принятые нормы очень важны. Они начнут действовать уже с 1 сентября 2024 года и должны обеспечить реальное повышение доступности лекарственных препаратов для сельских жителей.

Автор — заместитель руководителя Аналитического департамента «Народного фронта» в социальной сфере

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