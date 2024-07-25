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GAC GS3 возглавил китайский рейтинг качества автомобилей

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Фото: GAC
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Компактный кроссовер GAC GS3 занял первое место в рейтинге качества автомобилей China Automobile Quality Ranking, который создан по инициативе администрации КНР по регулированию рынка. Об этом говорится в сообщении китайского автопроизволителя, которое поступило «Известиям» 25 июля.

В сегменте компактных китайских кроссоверов GAC GS3 обогнал своих конкурентов, в числе которых Changan CS35 plus, Geely Coolray, Chery Tiggo 5, BAIC X3 и другие, набрав 131 балл. Средний показатель по сегменту оказался равен 183. Чем меньшее количество баллов набирает автомобиль, тем выше качество.

Автомобили оценивались по различным параметрам, включая надежность, удобство использования, эффективность и безопасность. Рейтинг составлялся по методике Комитета по управлению стандартизацией КНР и исследовательских институтов, заявили в компании.

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GAC GS3 был официально представлен в России 3 июня, кроссовер стал самым доступным в российской линейке марки, его цена стартует от 2,3 млн рублей. GAC GS3 оснащен турбомотором 1.5 в связке с автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Мощность двигателя составляет 170 л.с. (250 Нм), средний расход топлива заявлен на уровне 5,9 л на 100 км, а разгон до «сотни» занимает 7,5 секунды.

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