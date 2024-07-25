СМИ назвали причину частых авиакатастроф в Непале

Частые авиакатастрофы в Непале вызваны горным ландшафтом, резкими изменениями метеорологических условий и отсутствием у страны достаточных средств на модернизацию воздушного флота. Об этом сообщает 25 июля Reuters.

Согласно данным издания, в стране находятся восемь из 14 высочайших вершин мира. Самолетам часто приходится обслуживать небольшие аэропорты, расположенные в отдаленных горных районах. В 2023 году управление гражданской авиации Непала сообщало, что 93% смертей в авиакатастрофах вызваны именно столкновением с местностью.

Помимо физических препятствий в горах могут происходить резкие изменения погоды, которые влияют на скорость и силу ветра, что затрудняет навигацию воздушного транспорта.

Также из-за малочисленности равнин в Непале распространены взлетно-посадочные полосы, построенные путем выемки грунта на горных вершинах. Они имеют обрыв на одном или обоих концах, что требует большего мастерства при посадке самолета.

Кроме того, СМИ указали, что власти страны не вкладывают достаточных средств в модернизацию и техническое обслуживание самолетов, что повышает вероятность несчастных случаев. Именно поэтому Европейский союз в 2013 году запретил деятельность авиаперевозчиков, сертифицированных в Непале.

Ранее, 24 июля, самолет авиакомпании Saurya Airlines разбился во время взлета в международном аэропорту Трибхуван в Катманду, столице Непала. На борту воздушного судна, держащего рейс в город в центральном Непале Покхару, было 19 человек, включая членов экипажа. По предварительным данным, на месте крушения обнаружено пять тел.