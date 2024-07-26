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27 июля — День работника торговли: история и традиции праздника

День работника торговли отметят в России 27 июля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В России каждую четвертую субботу июля свой профессиональный праздник отмечают работники торговли — значимой сферы, объединяющей миллионы людей и вносящей огромный вклад в экономику страны. В 2024 году эта дата выпадает на 27 июля. Об истории праздника и связанных с ним традициях читайте в материале «Известий».

День работника торговли в России в 2024 году история праздника

Корни этого праздника уходят во времена Советского Союза, причем дата его неоднократно менялась. Изначально в 1966 году указом Президиума Верховного Совета СССР в качестве Дня работника торговли было выбрано четвертое воскресенье июля.

В 1988 году эту дату было решено передвинуть на третье воскресенье марта, объединив с Днем сотрудников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения​​.

В 2013 году указом президента РФ представителям этих отраслей «вернули» их собственные праздники. В итоге уже 11 лет в нашей стране День работника торговли празднуют в четвертую субботу июля​​.

День работника торговли в России в 2024 году традиции празднования

Цель этого профессионального праздника — подчеркнуть значимость и вклад работников торговой отрасли в экономику России. Традиции празднования Дня работника торговли развиваются с каждым годом. Его отмечают по всей стране, начиная от крупных городов и заканчивая небольшими поселками.

В этот день проходят различные мероприятия, направленные на поощрение работников торговой отрасли, укрепление профессионального сообщества, повышение престижа профессии и улучшение взаимоотношений между работодателями и сотрудниками.

В этот день особое внимание уделяется тем, кто достиг высоких результатов в своей профессиональной деятельности — им вручаются государственные и ведомственные награды, благодарственные письма, отмечающие их профессионализм, усердие и вклад в развитие отрасли.

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В крупных городах проводятся тематические конференции, форумы и семинары, на которых обсуждаются актуальные вопросы торговли, внедрение новых технологий, повышение квалификации работников, улучшение качества обслуживания и другие важные вопросы.

Во многих торговых компаниях и сетях устраиваются корпоративные мероприятия, тимбилдинг, спортивные соревнования и конкурсы, направленные на укрепление командного духа и мотивацию сотрудников.

В учебных заведениях, готовящих специалистов для торговой отрасли, проводятся открытые уроки, мастер-классы, встречи с успешными представителями профессии. Это помогает студентам и учащимся лучше понять специфику работы и настроиться на профессиональные достижения.

Торговые сети и компании организуют сборы средств, продуктов и необходимых товаров для помощи нуждающимся, детским домам, домам престарелых и другим социально уязвимым группам населения. Это подчеркивает социальную ответственность бизнеса и его роль в поддержании благополучия общества.

День работника торговли в России в 2024 году поздравления

В День работника торговли поздравлений ждут не только продавцы и кассиры, но также менеджеры, логисты, маркетологи и многие другие специалисты, чей труд делает возможным функционирование этой важной сферы.

Сотрудники этой отрасли работают непосредственно с гражданами, поэтому им чаще всего желают доброжелательных клиентов, а также хорошего настроения, которое необходимо, чтобы встречать их с улыбкой. Вот несколько примеров поздравлений:

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«Поздравляю с Днем работников торговли! Пусть покупатель всегда будет лоялен и доброжелателен. Желаю роста в финансовом и личностном плане, а также простого человеческого счастья и удачи».

«Желаю в профессиональный праздник отличного настроения, оптимизма, чтобы на рабочем месте встречать людей с улыбкой! Пусть покупателей будет много и все они будут добрыми и понимающими».

Ранее «Известия» рассказали, как отмечают День работников бытового обслуживания и ЖКХ.

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