В РФ начал действовать механизм возврата похищенных мошенниками денег

С 25 июля в России вступил в силу закон, обязывающий банки на два дня приостанавливать перевод денег, если информация о получателе средств есть в базе данных Центробанка о случаях и попытках мошеннических операций.

Если деньги отправляются на подозрительный счет, банк на период охлаждения — два дня — приостанавливает операцию, а также сообщает клиенту о том, что реквизиты принадлежат мошенникам. В том случае, если кредитно-финансовая организация допускает такой перевод в этот период, банк будет обязан вернуть все похищенные денежные средства в течение 30 дней.

Однако если клиент всё же решит спустя два дня повторно отправить средства и не отреагирует на предупреждения банка, то деньги уйдут аферистам и кредитно-финансовая организация не будет отвечать за последствия.

Кроме того, банки должны будут блокировать на два дня подозрительные операции, предупреждая клиента, что платеж может быть предназначен мошенникам. Если человек подтвердит перевод, то он будет исполнен в том случае, если сведения о получателе денег отсутствуют в базе данных Центробанка.

Помимо этого, закон обязывает банки лишать доступа к дистанционному обслуживанию клиентов, которые занимаются выводом и обналичиванием похищенных денег. Они должны будут блокировать платежные инструменты таких лиц, если от правоохранительных органов поступит информация об участии человека в мошеннической схеме.

Ранее в этот день «Известия» со ссылкой на пресс-службу ЦБ сообщали, что Банк России не будет делать базу со счетами, куда переводят деньги с похищенных счетов, общедоступной. Это связано с обеспечением защиты сведений о клиентах банков, содержащихся в ней, пояснил регулятор.