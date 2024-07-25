Собянин рассказал о реконструкции общественного центра «Орион»

В столице после реконструкции открылся общественный центр «Орион», рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты восстановили историческую вывеску с помощью технологии 3D-сканирования. «Центральный вход украсили отреставрированными большими люстрами необычной формы, а само здание — декоративной подсветкой», — написал Собянин в своем Telegram.

Внутри создали большой атриум с торговыми и общественными зонами, а на крыше разместили летнюю веранду, с которой открывается вид на сквер.

После реконструкции площадь общественного центра увеличилась почти в четыре раза, появились два подземных этажа.

В здании уже открылся фитнес-центр, торговая зона и фуд-холл. В планах — проводить здесь мастер-классы и различные занятия: спортивные и творческие. Еще здесь собираются открыть Центр московского долголетия.

Собянин отметил, что до конца года в столице появится еще шесть общественных центров.

Здание кинотеатра «Орион» расположено на улице Лётчика Бабушкина. Долгое время он был местом притяжения жителей северо-востока Москвы. «Но в 1990-х здание закрыли, за несколько десятилетий оно физически и морально устарело», — напомнил градоначальник.