Промышленное производство в еврозоне сильно ослабло, индекс деловой активности (PMI) в июле упал до 45,6, что является минимумом с начала года. Об этом 24 июля сообщает Politico со ссылкой на международное рейтинговое агентство S&P Global.

Издание отмечает, что промышленность пострадала от скачка цен на энергоносители после начала конфликта на Украине. Были найдены альтернативы российскому газу за счет импорта сниженного природного газа из США, но, несмотря на это, быстрого восстановления производства не ожидается.



Подчеркивается, что Франция и Германия демонстрируют одни из самых низких показателей: PMI в ФРГ в июле составил 42,6 пункта, а во Франции — 44,1 пункта.



Ситуация в области промышленности выглядит мрачно, и нет никаких признаков, которые бы указывали на улучшение ситуации. Спад оказался не временным и цикличным, как предполагалось ранее, дополняет «Газета.Ru».

1 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что экономика Евросоюза (ЕС) теряет конкурентоспособность из-за ошибочных решений Брюсселя. Он подчеркнул, что Европа должна стремиться к лидерству в зеленой промышленности, уделяя особое внимание разработке и производству электромобилей.