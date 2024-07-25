Собянин рассказал о завершении первого этапа реновации в Бабушкинском районе

В Бабушкинском районе Москвы завершился первый этап программы реновации. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По словам мэра, в новые квартиры переехали жильцы 13 старых домов, еще два дома находятся в процессе расселения.

«Жители 13 старых домов переехали в новые квартиры, ещё два дома сейчас расселяют. Жилой комплекс на Ленской улице, 8 передали под заселение в конце июня. Для удобства жителей в доме есть подземный паркинг, первые этажи отдали под офисы, магазины и кафе», — написал Сергей Собянин.

Как сообщил мэр столицы, в Бабушкинском районе предстоит расселить 93 старых жилых дома. Для переселяемых жителей уже построены 8 жилых комплексов, на этапе проектирования и возведения находятся еще четыре. В общей сложности, новые квартиры получат 15,3 тысячи человек.