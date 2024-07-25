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Прошедший по Долине Смерти босиком турист получил ожоги третьей степени

ABC News: турист получил ожоги после прогулки босиком по песку в Долине Смерти
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Фото: Global Look Press/Gabe Ginsberg
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В американском штате Калифорния турист из Бельгии получил ожоги третьей степени на стопах после того, как прошел босиком по песку в Долине Смерти. Об этом сообщает 25 июля телеканал ABC News.

Уточняется, что 42-летний мужчина во время прогулки по Долине Смерти находился в шлепанцах. Как сообщает ABC News, в ходе ходьбы обувь либо потерялась, либо порвалась. На момент происшествия температура песка составляла +50 градусов.

«Семья мужчины позвала на помощь и привлекла других посетителей пустыни, которые отнесли мужчину на парковку», — сообщил телеканал.

Из-за высокой температуры воздуха вертолет не смог приземлиться в Долине Смерти. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего к вертолетной площадке, откуда его отвезли в местное медучреждение.

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