«Спартак» объявил о переходе в клуб аргентинского полузащитника Барко

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о переходе полузащитника из Аргентины Эсекьеля Барко из «Ривер Плейта». Об этом 25 июля говорится в Telegram-канале команды.

«25-летний атакующий полузащитник подписал контракт с нашим клубом на три года», — уточнили в клубе.

Как уточняет «Спорт-Экспресс», с января футболист выступал за «Ривер Плейт». В общей сложности 25-летний хавбек провел 127 матчей за команду. Он забил семь голов и отметился 19 результативными передачами.

Ранее Барко играл в «Индепендьенте» и «Атланте», США.

До этого, 1 июля, «Спартак» объявил об уходе футболиста из Нидерландов Квинси Промеса.