Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил подготовить план строительства национального центра «Россия»
Мир
Трамп обошел Камалу Харрис по опросам в колеблющихся штатах
Мир
В США заявили о готовности обсуждать с РФ контроль над вооружениями
Мир
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Политика
В Госдуме высказались о сбалансированности длинных выходных
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Мир
Избиратели обвинили Камалу Харрис в сокрытии правды о здоровье Байдена
Армия
Силы ПВО уничтожили и перехватили шесть БПЛА над двумя регионами РФ за ночь
Политика
В СМИ назвали причину стремления Турции вступить в БРИКС
Общество
Синоптик рассказал о погоде на выходные в Москве
Армия
Сержант Гарифулин с беспилотника разгромил группу готовивших нападение боевиков ВСУ
Мир
Байден обсудил с Нетаньяху ход переговоров о перемирии в секторе Газа
Армия
Артиллеристы расчета РСЗО «Ураган» забросали ВСУ листовками с призывами сдаться
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Армия
Минобороны показало боевую работу снайперских пар новороссийских десантников
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Общество
«Известия» узнали детали расследования подрыва авто военнослужащего в Москве
Мир
Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш

Правительство России утвердило список курортов федерального значения

0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство России утвердило список курортов федерального значения, а также лечебно-оздоровительных местностей и курортных регионов.

Как узнало ТАСС 25 июля, в перечень вошла одна лечебно-оздоровительная местность, которая расположена в Новгородской области между озерами Ужин и Валдайское. Кроме того, в список включили 55 курортов федерального значения: Анапа, Белокуриха, Зеленоградск, Плес, Сочи, Теберда, а также курорты Южного берега Крыма. В утвержденный перечень вошел и курортный регион Кавказские Минеральные Воды.

Отмечается, что это необходимо для того, чтобы разграничить подведомственность. Работу федеральных курортов будет координировать Минздрав РФ. Те местности, которые не попали в список, будут признаны региональными, их будут курировать региональные ведомства. Сам перечень является открытым документом, после исследований в него могут включить другие курорты.

Свои берега: почему туристы стремятся в Сочи
Путешествие из Имеретинки в Абхазию

Ранее, 9 июля, сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования на август и рассказал, где его клиенты проведут последний месяц лета. Оказалось, что в этом году на четверть больше россиян отправятся за границу: доля зарубежных направлений выросла на 25% и теперь составляет 35%.

Среди российских городов наибольшим спросом пользуется Санкт-Петербург: на Северную столицу приходится 14% заказов. Следом идет Сочи, на пляжах которого в августе будут отдыхать 13,1% путешественников, а замыкает тройку Москва, куда оформлено 12,9% бронирований. Кроме того, в списке востребованных направлений оказались Калининград (3,2%), Казань (3,1%) Владивосток (2,5%), Нижний Новгород (2,0%), Ростов-на-Дону (1,9%), Анапа (1,8%) и Геленджик (1,5%).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024