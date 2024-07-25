Правительство России утвердило список курортов федерального значения, а также лечебно-оздоровительных местностей и курортных регионов.

Как узнало ТАСС 25 июля, в перечень вошла одна лечебно-оздоровительная местность, которая расположена в Новгородской области между озерами Ужин и Валдайское. Кроме того, в список включили 55 курортов федерального значения: Анапа, Белокуриха, Зеленоградск, Плес, Сочи, Теберда, а также курорты Южного берега Крыма. В утвержденный перечень вошел и курортный регион Кавказские Минеральные Воды.

Отмечается, что это необходимо для того, чтобы разграничить подведомственность. Работу федеральных курортов будет координировать Минздрав РФ. Те местности, которые не попали в список, будут признаны региональными, их будут курировать региональные ведомства. Сам перечень является открытым документом, после исследований в него могут включить другие курорты.

Ранее, 9 июля, сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования на август и рассказал, где его клиенты проведут последний месяц лета. Оказалось, что в этом году на четверть больше россиян отправятся за границу: доля зарубежных направлений выросла на 25% и теперь составляет 35%.

Среди российских городов наибольшим спросом пользуется Санкт-Петербург: на Северную столицу приходится 14% заказов. Следом идет Сочи, на пляжах которого в августе будут отдыхать 13,1% путешественников, а замыкает тройку Москва, куда оформлено 12,9% бронирований. Кроме того, в списке востребованных направлений оказались Калининград (3,2%), Казань (3,1%) Владивосток (2,5%), Нижний Новгород (2,0%), Ростов-на-Дону (1,9%), Анапа (1,8%) и Геленджик (1,5%).