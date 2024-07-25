В Петербурге 26 июля откроется посвященная поэту Борису Рыжему выставка

Выставка, приуроченная к 50-летию уральского поэта Бориса Рыжего, откроется 26 июля в Санкт-Петербурге на площадке культурного центра «Севкабель-порт». Она продлится до 8 сентября.

Музыкант и идеолог выставки «Борис Рыжий. Последний классик» Ричард Семашков (Рич) рассказал, как удалось реализовать идею ее проведения.

«Всегда хотел как-то поучаствовать в его мифологизации, и тут представилась такая возможность сделать что-то такое панковое, смелое, неординарное, привлечь кучу художников, кучу талантливых людей. Хотелось, чтобы как можно больше людей узнало его стихи», — поделился он.

Образ поэта на выставке будет передан не только через его стихи — посетители также смогут услышать голос Рыжего и через него прикоснуться к эпохе и ценностям автора.

Документальный фильм «Борис Рыжий. Послесловие», снятый в Екатеринбурге, где поэт провел детство, станет одной из ключевых точек экспозиции. По словам режиссера Даниила Романова, фильм вызывает доверие у людей.

«На самом деле сложно было вызывать доверие у тех людей, у которых это доверие некогда потеряно к съемочным группам, которые приезжают снимать про Бориса. Но мы вызвали доверие настолько, что мы сейчас с родной сестрой Бориса, которая дала интервью, практически каждый день на связи, она помогает советами, консультациями», — отметил Романов.

В четверг, 25 июля, отмечается День памяти российского поэта, музыканта и актера Владимира Высоцкого. В этот день ежегодно по всей стране проходят концерты, лекции и выставки в честь него. По телевидению показывают фильмы с его участием, а также документальные картины о жизни артиста.