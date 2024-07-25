Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил подготовить план строительства национального центра «Россия»
Мир
Трамп обошел Камалу Харрис по опросам в колеблющихся штатах
Мир
В США заявили о готовности обсуждать с РФ контроль над вооружениями
Мир
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Политика
В Госдуме высказались о сбалансированности длинных выходных
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Мир
Избиратели обвинили Камалу Харрис в сокрытии правды о здоровье Байдена
Армия
Силы ПВО уничтожили и перехватили шесть БПЛА над двумя регионами РФ за ночь
Политика
В СМИ назвали причину стремления Турции вступить в БРИКС
Общество
Синоптик рассказал о погоде на выходные в Москве
Армия
Сержант Гарифулин с беспилотника разгромил группу готовивших нападение боевиков ВСУ
Мир
Байден обсудил с Нетаньяху ход переговоров о перемирии в секторе Газа
Армия
Артиллеристы расчета РСЗО «Ураган» забросали ВСУ листовками с призывами сдаться
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Армия
Минобороны показало боевую работу снайперских пар новороссийских десантников
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Общество
«Известия» узнали детали расследования подрыва авто военнослужащего в Москве
Мир
Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш

В Петербурге 26 июля откроется посвященная поэту Борису Рыжему выставка

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выставка, приуроченная к 50-летию уральского поэта Бориса Рыжего, откроется 26 июля в Санкт-Петербурге на площадке культурного центра «Севкабель-порт». Она продлится до 8 сентября.

Музыкант и идеолог выставки «Борис Рыжий. Последний классик» Ричард Семашков (Рич) рассказал, как удалось реализовать идею ее проведения.

«Всегда хотел как-то поучаствовать в его мифологизации, и тут представилась такая возможность сделать что-то такое панковое, смелое, неординарное, привлечь кучу художников, кучу талантливых людей. Хотелось, чтобы как можно больше людей узнало его стихи», — поделился он.

Образ поэта на выставке будет передан не только через его стихи — посетители также смогут услышать голос Рыжего и через него прикоснуться к эпохе и ценностям автора.

Документальный фильм «Борис Рыжий. Послесловие», снятый в Екатеринбурге, где поэт провел детство, станет одной из ключевых точек экспозиции. По словам режиссера Даниила Романова, фильм вызывает доверие у людей.

«На самом деле сложно было вызывать доверие у тех людей, у которых это доверие некогда потеряно к съемочным группам, которые приезжают снимать про Бориса. Но мы вызвали доверие настолько, что мы сейчас с родной сестрой Бориса, которая дала интервью, практически каждый день на связи, она помогает советами, консультациями», — отметил Романов.

Культурная неделя: выбор «Известий»
Куда пойти и что смотреть с 25 до 31 июля

В четверг, 25 июля, отмечается День памяти российского поэта, музыканта и актера Владимира Высоцкого. В этот день ежегодно по всей стране проходят концерты, лекции и выставки в честь него. По телевидению показывают фильмы с его участием, а также документальные картины о жизни артиста.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024