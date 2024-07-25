Новые автобусы пустят до музейного комплекса Херсонес в Севастополе

В Севастополе для удобства туристов и местных жителей запустят два новых автобусных маршрута, № 73 и №74. Первый будет курсировать от Центрального кольца города, а второй — от Парка Победы. Автобус № 22 «5-й км Балаклавского шоссе — Херсонес» также продолжит свою работу.

В региональном правительстве объяснили, что в первые дни работы «Нового Херсонеса» ожидается большое количество посетителей и, как следствие, много автомобилей на парковках. Чтобы не было проблем с парковкой, посетители могут оставлять машины на паковке у Парка Победы, а затем проехать на автобусе до музейно-храмового комплекса, пишет ИА SevastopolMedia.

После окончания реконструкции Древней улицы изменится схема организации дорожного движения. От площади 50-летия СССР до улицы Ерошенко введут двустороннее движение, от мемориала Дружбы народов до перекрестка на проспекте Гагарина — одностороннее движение, и от улицы Ерошенко до улицы Дмитрия Ульянова — двустороннее движение. От разворотного кольца до музея-заповедника оборудуют пешеходную зону.

30 июля в Крыму откроется музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес». За два дня до этого, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира и День Крещения Руси, комплекс освятят священники Симферопольской и Крымской епархии.

Уникальный город-музей построен в Севастополе — Херсонесе Таврическом — на территории площадью 24 га. А площадь зданий и сооружений составила 140 тыс. кв. м. Херсонес Таврический — один из древнейших городов России, основанный в V веке до нашей эры. Именно здесь в 988 году принял крещение великий князь Владимир Святославич (в народе — Владимир Красное Солнышко), которому суждено было стать крестителем Руси.

Строительство объектов «Нового Херсонеса» началось в 2022 году по поручению президента РФ Владимира Путина и было завершено чуть более чем за полтора года. Благословение на строительство комплекса дал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.