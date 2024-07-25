Мусорная война

Северная Корея в ночь на среду запустила в сторону границы с Южной Кореей воздушные шары с мусором. Это произошло не в первый раз, но сейчас реакция Сеула была особенно острой, учитывая тот факт, что один из них приземлился в сеульском районе Ёнсан на территории официальной резиденции и офиса президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Согласно информации, которую предоставила Служба безопасности президента, ей из-за инцидента даже пришлось мобилизовать группы экстренного реагирования. Группа реагирования на химическое, биологическое и радиологическое оружие благополучно собрала мусорные шары, сказали там, подчеркнув, что результаты расследования подтвердили отсутствие опасности или заражения объекта.

Разумеется, Южная Корея и Запад склонны обвинять в дестабилизации ситуации на Корейском полуострове именно Пхеньян. Особенно с учетом того что северокорейцы мусор в сторону соседа запускают не в первый раз. Еще 28 мая 2024 года КНДР приступила к такому противостоянию с Сеулом с использованием макулатуры и другого мусора. Здесь важно отметить, что любое обострение, даже такого типа, отдаляет стороны от урегулирования кризиса и, наоборот, усиливает антагонизм между сторонам, который в перспективе может перерасти в конфликт между двумя народами. Но при этом важно понимать, почему КНДР прибегает к подобным действиям. Всё происходит в ответ на засылку шаров со стороны Республики Корея с враждебной пропагандистской литературой, с добавлением американских долларовых купюр и зубной пасты, щеток и прочих мелочей. И Северная Корея ранее призывала РК отказаться от подобных затей, поскольку они нарушают общепринятые нормы международного права. Ответом было заявление комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея о нарушении КНДР норм международного права. На что со стороны Севера был задан вполне разумный вопрос: вы считаете, что когда ваши шары с пропагандистскими антисеверокорейскими листовками, да еще с деньгами и потребительскими товарами прилетают на нашу землю — это в соответствии с нормами международного права, а когда наши шары с макулатурой — это нарушение норм международного права?

При этом северяне также всякий раз вынуждены собирать эти шары и проверять их на токсичность и радиоактивность. И там тоже называют содержимое шаров мусором.

Позиция Республики Корея в этом вопросе такая: шары с территории южной части полуострова запускают отдельные люди или общественные организации, и это проявление их свободы. Хотя тут власти РК лукавят, потому что перемещение на территорию другого государства любого товара или денежной единицы без соответствующего таможенного оформления — это уголовно преследуемое деяние в любом государстве в полном соответствии с нормами международного права. Это, как бы ни пытались объяснить какими-то гуманитарными или иными соображениями, — контрабанда, а она во всех странах относится к уголовно преследуемым деяниям. Почему тогда власти РК считают запуски этих шаров выражением свободы? Ведь в Республике Корея при предыдущем президенте Мун Чжэ Ине был в 2019 году принят закон, который запрещает запуски таких шаров в направлении КНДР. Получается, что нынешние власти РК считают нарушение того закона нормальным явлением, а ответные пуски шаров со стороны КНДР — нарушением международного права?

Тут есть одна казуистическая деталь: власти РК заявляют, что со стороны Юга шары запускают, как уже отмечено, частные лица или представители общественных организаций и государство не может запретить частным лицам такие действия. А вот со стороны КНДР, поскольку там частные лица не могут запускать эти шары, этим занимаются представители государственных организации, и поэтому это не деятельность отдельных лиц, а государства — а это уже рассматривается как нарушение международного права. Казуистика заключается в том, что частные лица и организации РК запускают шары при полном попустительстве государства, которое могло бы запретить их в соответствии с действующим законом РК. Но оно этого не делает, поощряя таким образом противоправные действия своих граждан в отношении соседнего государства, которое входит в ООН, в полной мере обладает суверенитетом и правом на неприкосновенность границ.

После мая уже не менее трех раз со стороны Республики Корея запускались шары. Каждый раз КНДР критиковала и предлагала прекратить такие провокационные действия, заявляя, что они не останутся без ответа. В частности, 14 июля в провинции Хванхэ-букдо, на территории уезда Чанпхунгун в 17 местах были обнаружены упавшие шары. Заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Е Чжен раскритиковала Юг за эту провокацию и предупредила, что Север не оставит это без ответа, сказав: «Замучаетесь разбираться с последствиями нашего ответа и расплачиваться за свои гнусные делишки». Вот через неделю и последовал ответ, на этот раз шары с макулатурой достигли Сеула, упав на территории комплекса, где расположен офис президента РК. При этом офис президента РК с мая 2022 года находится в бывшем здании министерства обороны РК и имеет мощную систему противовоздушной обороны.

Когда закончится обмен пусками шаров с макулатурой и прочими непотребностями? Когда власти РК запретят запускать шары со своей территории. Просто и ясно. И очень важно, чтобы Сеул прекратил подобные провокации, которые отдаляют стороны от мирного урегулирования.

Автор — ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН

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