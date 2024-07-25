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Инвесторы стали чаще интересоваться недвижимостью в Дагестане

Спрос на первичное жилье в Дагестане вырос на 137% за первую половину 2024-го
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Фото: РИА Новости/Мария Ващук
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По итогам шести месяцев 2024 года спрос на первичную недвижимость по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в Дагестане вырос на 137%, следует из данных платформы «Авито Недвижимость», с которыми ознакомились «Известия» 25 июля. Эксперты отметили, что наблюдается рост популярности региона среди инвесторов.

По мнению аналитиков, это связано в том числе с тем, что в других курортных регионах существенно выросли цены на недвижимость. Растет популярность Дербента как курортного региона. Кроме того, повлияло увеличение доли строящихся объектов жилой многоквартирной недвижимости в республике.

Объем предложения на первичном рынке региона за первое полугодие текущего года увеличился в 6,9 раза, до более 37,7 тыс. объектов, по сравнению с аналогичным периодом 2023-го (5,5 тыс.) Как отметили эксперты EFFECT development, за последний месяц, с мая по июнь, спрос на новостройки вырос на 4%.

Аналитики прогнозируют к концу года продолжение увеличения заинтересованности потенциальных покупателей недвижимости в Дагестане, что позитивно скажется на развитии экономики региона.

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Ранее, 21 мая, сообщалось, что каждый пятый опрошенный россиянин хотел бы вложиться в недвижимость и зарабатывать на аренде или перепродаже квартир. Об этом говорится в результатах опроса СК «Росгосстрах» и банка «Открытие». При этом 64% владеют собственным жильем, почти четверть — 23% — опрошенных живут с родственниками, а 13% арендуют жилье. Чаще всего собственная недвижимость есть у миллениалов (41%) и представителей поколения Х (40%), наименьшая доля собственников жилья — 10% — оказалась среди зумеров.

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