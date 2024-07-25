Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил подготовить план строительства национального центра «Россия»
Мир
Трамп обошел Камалу Харрис по опросам в колеблющихся штатах
Мир
В США заявили о готовности обсуждать с РФ контроль над вооружениями
Мир
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Политика
В Госдуме высказались о сбалансированности длинных выходных
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Мир
Избиратели обвинили Камалу Харрис в сокрытии правды о здоровье Байдена
Армия
Силы ПВО уничтожили и перехватили шесть БПЛА над двумя регионами РФ за ночь
Политика
В СМИ назвали причину стремления Турции вступить в БРИКС
Общество
Синоптик рассказал о погоде на выходные в Москве
Армия
Сержант Гарифулин с беспилотника разгромил группу готовивших нападение боевиков ВСУ
Мир
Байден обсудил с Нетаньяху ход переговоров о перемирии в секторе Газа
Армия
Артиллеристы расчета РСЗО «Ураган» забросали ВСУ листовками с призывами сдаться
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Армия
Минобороны показало боевую работу снайперских пар новороссийских десантников
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Общество
«Известия» узнали детали расследования подрыва авто военнослужащего в Москве
Мир
Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш
Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 25 июля

0
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 25 июля можно в материале «Известий».

Подразделения группировки войск «Запад» в ходе ведения активных действий улучшили положение по переднему краю, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) на данном направлении потеряли до 460 военнослужащих. Военные Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад боевиков.

Кроме этого подразделения «Центра» в зоне своей ответственности уничтожили два танка, в том числе Abrams, а группировка войск «Восток» улучшила положение по переднему краю.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за сутки уничтожены склад горюче-смазочных материалов, до пяти БМП Bradley на площадке c иностранной военной техникой, а также пункт базирования безэкипажных катеров.

В ведомстве добавили, что средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы HIMARS, а также 52 дрона, из которых 26 вне зоны спецоперации.

Всего с начала спецоперации уничтожены 630 самолетов, 278 вертолетов, 28 382 беспилотных летательных аппарата, 556 зенитных ракетных комплексов, 16 660 танков и других боевых бронированных машин, 1383 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12 363 орудия полевой артиллерии и минометов, 24 046 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024