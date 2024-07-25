Карта спецоперации на Украине 25 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 25 июля можно в материале «Известий».

Подразделения группировки войск «Запад» в ходе ведения активных действий улучшили положение по переднему краю, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) на данном направлении потеряли до 460 военнослужащих. Военные Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад боевиков.

Кроме этого подразделения «Центра» в зоне своей ответственности уничтожили два танка, в том числе Abrams, а группировка войск «Восток» улучшила положение по переднему краю.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за сутки уничтожены склад горюче-смазочных материалов, до пяти БМП Bradley на площадке c иностранной военной техникой, а также пункт базирования безэкипажных катеров.

В ведомстве добавили, что средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы HIMARS, а также 52 дрона, из которых 26 вне зоны спецоперации.

Всего с начала спецоперации уничтожены 630 самолетов, 278 вертолетов, 28 382 беспилотных летательных аппарата, 556 зенитных ракетных комплексов, 16 660 танков и других боевых бронированных машин, 1383 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12 363 орудия полевой артиллерии и минометов, 24 046 единиц специальной военной автомобильной техники.

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