Во Владивостоке заложили гостиницу в рамках программы по созданию культурно-образовательных кластеров
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- Во Владивостоке заложили гостиницу в рамках программы по созданию культурно-образовательных кластеров
ПСБ дал старт строительству нового гостиничного комплекса во Владивостоке. В церемонии закладки капсулы с посланием к будущим поколениям в основание будущего здания принял участие председатель банка Петр Фрадков.
На территории многофункционального гостиничного комплекса расположится отель категории «пять звезд» на 200 номеров.
Фрадков назвал данный инвестиционный проект примером эффективного партнерства с властями Приморского края. «Он будет способствовать повышению туристической привлекательности региона и формировать современный облик города, позволит увеличить номерной фонд и количество площадок для развития делового туризма. Гостиница войдет в контур создаваемого музейного и театрально-образовательного комплекса и станет важным архитектурным и культурным символом Приморья», — отметил Фрадков.
В ПСБ пояснили, что строительство объекта является частью масштабного проекта по созданию культурно-образовательных кластеров в регионах России.
Во временя поездки на Дальний Восток Фрадков встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве для реализации особо значимых инициатив. Их реализация, по словам главы ПСБ, «позволит нарастить промышленно-экономический потенциал края, а также определит новые стратегические направления нашего взаимодействия».
Документ предусматривает участие банка в инфраструктурных проектах, мероприятиях и программах по поддержке малого и среднего бизнеса, населения, повышению финансовой грамотности.
Кожемяко выразил уверенность в том, что договоренности, к которым сегодня пришли, будут способствовать развитию Приморского края. «Обозначенные для сотрудничества направления в финансово-кредитной сфере для социального-экономического развития нашего региона имеют большие перспективы, поэтому мы особенно рады содействию в этих вопросах. Сегодня мы наметили первые шаги. В дальнейшем нам нужно более детально проработать вопросы нашего партнерства», — сказал губернатор.