Гроза Азии: мощный тайфун «Гаеми»

Супертайфун «Гаеми» обрушился на Азиатско-Тихоокеанский регион. Сильный шторм уже затронул Китай, Тайвань, а также Филиппины, оставив после себя значительные разрушения и человеческие жертвы. Как развивается ситуация — в фотогалерее «Известий»