Гроза Азии: мощный тайфун «Гаеми»

Супертайфун «Гаеми» обрушился на Азиатско-Тихоокеанский регион. Сильный шторм уже затронул Китай, Тайвань, а также Филиппины, оставив после себя значительные разрушения и человеческие жертвы. Как развивается ситуация — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Lisa Marie David
«Гаеми» образовался 20 июля и спустя четыре дня развился до масштабов супертайфуна
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Фото: REUTERS/Lisa Marie David
Первой под удар стихии попала столица Филиппин Манила
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Фото: Getty Images/Ezra Acayan
По предварительной информации, погибли восемь человек, более 600 тыс. эвакуированы
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Фото: REUTERS/Lisa Marie David
Вода вызвала серьезные затопления, нарушив работу инфраструктуры
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Фото: REUTERS/Lisa Marie David
Власти закрыли образовательные учреждения и рабочие офисы, а также аэропорты
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