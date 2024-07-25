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Гроза Азии: мощный тайфун «Гаеми»

Ураганный ветер и проливные дожди добрались до Китая
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Тайфун «Гаеми»
Фото: Getty Images/Ezra Acayan
Супертайфун «Гаеми» обрушился на Азиатско-Тихоокеанский регион. Сильный шторм уже затронул Китай, Тайвань, а также Филиппины, оставив после себя значительные разрушения и человеческие жертвы. Как развивается ситуация — в фотогалерее «Известий»
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Тайфун «Гаеми»
Фото: REUTERS/Lisa Marie David
«Гаеми» образовался 20 июля и спустя четыре дня развился до масштабов супертайфуна
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Тайфун «Гаеми»
Фото: REUTERS/Lisa Marie David
Первой под удар стихии попала столица Филиппин Манила
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Тайфун «Гаеми»
Фото: Getty Images/Ezra Acayan
По предварительной информации, погибли восемь человек, более 600 тыс. эвакуированы
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Тайфун «Гаеми»
Фото: REUTERS/Lisa Marie David
Вода вызвала серьезные затопления, нарушив работу инфраструктуры
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Тайфун «Гаеми»
Фото: REUTERS/Lisa Marie David
Власти закрыли образовательные учреждения и рабочие офисы, а также аэропорты
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Тайфун «Гаеми»
Фото: Getty Images/VCG/China News Service/Wang Dongming
Вскоре после этого «Гаеми» обрушился на юго-восток Китая
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Тайфун «Гаеми»
Фото: Getty Images/Anadolu/Daniel Ceng
Самой пострадавшей стала провинция Фуцзянь, где скорость ветра достигла 45 м/с
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Тайфун «Гаеми»
Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Более 150 тыс. человек эвакуированы из региона
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Тайфун «Гаеми»
Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Это уже третий сильный тайфун в Китае за 2024 год
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Тайфун «Гаеми»
Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Также от «Гаеми» пострадал Тайвань, где свыше 300 тыс. домохозяйств остались без электричества
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Тайфун «Гаеми»
Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
По предварительной информации, погибли два человека, ранены около 200
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Тайфун «Гаеми»
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Согласно прогнозам синоптиков, тайфун «Гаеми» движется в Приморье, однако непосредственно территории Приморского края не достигнет
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