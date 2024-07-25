В Москве создан Общественный штаб по наблюдению за выборами
В Москве создан Общественный штаб по наблюдению за выборами в Московскую городскую думу (МГД), которые пройдут в столице с 6 по 8 сентября.
В ходе предстоящих выборов жители Москвы проголосуют за депутатов МГД. Кроме того, горожане из Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) и района Куркино изберут муниципальных представителей.
Общественный штаб возглавит председатель Комиссии ОПМ по развитию гражданского общества и общественному контролю Вадим Ковалев. Он следил за ходом избирательного процесса на трех прошедших выборах.
«Мы традиционно организуем работу электронного штаба, наблюдателей видеоцентра и наблюдателей на избирательных участках, групп мобильного реагирования и группы разбора нарушений, операторов контакт-центра и, конечно же, пресс-центра», — приводят слова Ковалева на сайте Общественного штаба.
Заместителем руководителя ОШ и руководителем электронного штаба выступит Илья Массху, замруководителя ОШ по информационному сопровождению — Александр Асафов.