Мэр Москвы рассказал о развитии производства беспилотных авиасистем

Центр компетенций беспилотных авиационных систем МГТУ имени Баумана в индустриальном парке «Руднево» планируется увеличить в три раза. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в Центре появятся новые помещения, в которых разместятся учебные аудитории, лаборатории, а также постоянная экспозиция деталей для беспилотных авиасистем. Также в планах — установить там новейшее оборудование, например, сервер для обучения нейронных сетей, 3D-принтеры, автоматический установщик чип-компонентов.

«Расширение Центра позволит увеличить долю отечественных комплектующих в этой и смежных отраслях промышленности», — написал Собянин в Telegram.

Центр компетенций беспилотных авиационных систем МГТУ имени Баумана был создан в «Руднево» в прошлом году. Здесь готовят предложения научно-техническому развитию отрасли, находят перспективные технологии, занимаются исследованиями, изучают нормативные документы.

«Руднево» — площадка особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». В мае сообщалось, что всего в индустриальном парке работают 18 компаний. Девять из них получили статус резидента. Благодаря поддержке города предприятия наращивают производство медицинских изделий, банкоматов, беспилотников, конденсаторов и другой высокотехнологичной продукции.