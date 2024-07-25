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Вор-рецидивист рассказал об обмане при отборе заключенных на службу в ВСУ

Пленный Ромаев: ВСУ обещали наступление на Белгород после освобождения Волчанска
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сдавшийся в плен российской армии украинский заключенный Дмитрий Ромаев, осужденный за воровство, получил условно-досрочное освобождение в обмен на службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Видео его признания предоставило 25 июля Министерство обороны РФ.

«Приехали представители 57-й мотопехотной бригады вербовать. Собрали 49 человек в штабе, сказали: «Ребята, должны помочь послужить Родине каким-то образом», — сообщил он.

Ромаев уточнил, что всем заключенным ставили пометку «Пригоден», несмотря на противопоказания к военной службе. Далее их доставляли на полигон в Чугуевском районе Харьковской области, где перемешивали с мобилизованными. Зэки забирали у них вещи, «прокачивали характер и гнули под себя».

По словам заключенного, между военнослужащими время от времени возникали драки, а жалобы командованию не помогали.

«В общем, это была своего рода криминальная лестница. Люди сбегали оттуда. Было несколько побегов — три или четыре человека убежали», — рассказал Ромаев.

Кроме того, он сообщил, что руководство пообещало военным поход на Белгород сразу после возвращения Волчанска. Ромаев отметил, что командиры должны были позволить им грабить, заниматься насильственной деятельностью и беспределом.

В один момент заключенных отправили на выполнение задачи, вскоре начался обстрел.

«Мне говорили: выходи и беги прямо. Бежать прямо — это значит, попасть под обстрел», — отметил он.

Ромаев отметил, что это было сделано для того, чтобы выявить огневые точки противника. Из-за подобного отношения, по его мнению, много зэков ВСУ сдаются в плен, поскольку считают себя обманутыми. Там они находятся в хороших условиях.

«Наши сказали, чтобы в плен не сдавались, что это хуже всего. По факту получается другое: сижу живой, целый, здоровый и невредимый», — заключил Ромаев.

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Ранее, 24 июля, первые семь женщин, которые отбывают наказание в местах лишения свободы, подписали контракты с ВСУ. Они успешно прошли военно-врачебную комиссию и получили согласие командиров воинских частей на прохождение службы в конкретных подразделениях.

На данный момент около 6,1 тыс. украинских осужденных изъявили желание вступить в украинскую армию, более 3,8 тыс. уже отправились на учебу.

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации. Закон об усилении мобилизации вступил в силу с 18 мая.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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