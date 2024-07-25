Google обновила систему распознавания угроз в Chrome

Американская корпорация Google обновила систему распознавания угроз в скачиваемых файлах и алгоритмы проверки на вирусы в браузере Chrome. Об этом 24 июля сообщил портал Bleeping Computer.

Теперь пользователи смогут получать более подробные предупреждающие сообщения о характере опасности, которую представляет каждый файл, загруженный из интернета.

«Для этого Google внедрила двухуровневую систему предупреждения о загрузках, которая использует вердикты о вредоносных программах на основе искусственного интеллекта, полученные из службы Safe Browsing, чтобы помочь быстро оценить реальный риск», — говорится в сообщении.

По данным разработчиков, вероятность обнаружения угроз при облачном расширенном сканировании увеличивается в 50 раз, уточняет «Газета.Ru».

Потенциально опасные файлы отмечаются серым треугольником, а файлы с высоким риском — красным значком.

Ранее, в мае, в браузере Chrome была выявлена критическая уязвимость кода. Она позволяла злоумышленникам удаленно выполнить произвольный код при условии открытия пользователем специально сформированной веб-страницы.