В МИЦ «Известия» обсуждают предстоящие губернаторские выборы. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» в четверг, 25 июля, проходит круглый стол Экспертного института социальных исследований на тему: «Выборы 2024: губернаторские кампании в условиях феномена супербольшинства».
Участники:
- Михаил Мамонов, руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ;
- Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»;
- Мария Сергеева, политический консультант;
- Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры;
- Лариса Паутова, доктор социологических наук, управляющий директор проектов Фонда «Общественное мнение»;
- Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (онлайн).
Модератор — Павел Данилин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы.
Единый день голосования пройдет 8 сентября 2024 года. Глав регионов выберут в 21 субъекте России. Выдвинуты 147 кандидатов, причем большая их часть — от 20 политических партий.
Как результаты выборов главы государства отразятся на губернаторских выборах? В чем принципиальная разница между кампаниями действующих губернаторов и глав, идущих на выборы в статусе «врио»? Почему партиям важно проявить себя на грядущих выборах и как результаты 2024 года могут повлиять на их положение на выборах в Госдуму в 2026 году?