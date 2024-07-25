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В МИЦ «Известия» обсуждают предстоящие губернаторские выборы. Трансляция

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В пресс-центре МИЦ «Известия» в четверг, 25 июля, проходит круглый стол Экспертного института социальных исследований на тему: «Выборы 2024: губернаторские кампании в условиях феномена супербольшинства».

Участники:

  • Михаил Мамонов, руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ;
  • Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»;
  • Мария Сергеева, политический консультант;
  • Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры;
  • Лариса Паутова, доктор социологических наук, управляющий директор проектов Фонда «Общественное мнение»;
  • Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (онлайн).

Модератор — Павел Данилин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы.

Единый день голосования пройдет 8 сентября 2024 года. Глав регионов выберут в 21 субъекте России. Выдвинуты 147 кандидатов, причем большая их часть — от 20 политических партий.

Как результаты выборов главы государства отразятся на губернаторских выборах? В чем принципиальная разница между кампаниями действующих губернаторов и глав, идущих на выборы в статусе «врио»? Почему партиям важно проявить себя на грядущих выборах и как результаты 2024 года могут повлиять на их положение на выборах в Госдуму в 2026 году?

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